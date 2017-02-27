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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:59
Вкладчик1234 написав:
Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!
Просто все кто видит по 26 уже сидят в баксе. Покупать не за что
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Amat
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:02
В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах.
В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.
кто-то местный
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:16
Не похоже, что и размещения на будущей неделе как то повлияют на спуск вниз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:21
lestat написав:
В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах.
В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.
Каменный век. Водитель схватил из под сидений каменный топор, поправил набёдренную повязку и с улюлюканием погнался за "валютчиком". А и правда - кому нужны те клиарстрим, онлайн обменки и прочее? Тут экстрим, романтика, адреналин. Будет что людям рассказать. Хотя имхо чёс это. Слабо представляю как можно 40 штук в охапке унести с машины.
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lrs7719
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:23
ruvex написав:
Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.
Элитной она перестала быть в начале марта 2019 года.
Увы
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escobar
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:23
lrs7719 написав: lestat написав:
В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах.
В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.
Каменный век. Водитель схватил из под сидений каменный топор, поправил набёдренную повязку и с улюлюканием погнался за "валютчиком". А и правда - кому нужны те клиарстрим, онлайн обменки и прочее? Тут экстрим, романтика, адреналин. Будет что людям рассказать. Хотя имхо чёс это. Слабо представляю как можно 40 штук в охапке унести с машины
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Четыре пачечки толщиной в сантиметр каждая?!
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:28
Востаннє редагувалось lrs7719
в П'ят 31 січ, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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lrs7719
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:35
За неделю 27-31.01.2020 НБУ продал 143.5 млн.
Ничего не покупал.
Все продажи осуществлены методом интервенции по единому курсу.
Интервенции выбором лучшей цены не проводились.
По дням:
Понедельник - 2
Вторник - 4.5
Среда - 56.5
Четверг - 25
Пятница - 55.5
Сегодня держали уже серьезно.
С начала года баланс интервенций все еще положительный. Чистая покупка составила 98 млн.
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Сибарит
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