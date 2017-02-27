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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41
Сегодня в полночь Британия выходит из ЕС
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49
Libo написав: wotsergeyd написав:
я в азартные игры не играю
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
Зараз золото теж непогано - 1587,60... Думаю, що 2000 буде набагато раніше, можливо травень-червень цього року!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:57
bugalter написав: Zebra написав: zzzzzz написав:
Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп
А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу.
Нє, ну а шо, у кожного своя стратегія! Все продали чи залишили по 25?!
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