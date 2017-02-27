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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3740374137423743

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 251
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
21
выше 26
17%
43
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41

Сегодня в полночь Британия выходит из ЕС
Живите своим умом!
zzzzzz
1
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49

  Libo написав:
  wotsergeyd написав:я в азартные игры не играю :)


Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
8) 8) 8)

Зараз золото теж непогано - 1587,60... Думаю, що 2000 буде набагато раніше, можливо травень-червень цього року!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:57

  bugalter написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу. :mrgreen:

Нє, ну а шо, у кожного своя стратегія! Все продали чи залишили по 25?!
Qwerty
 
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