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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3741374237433744>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 252
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
17%
43
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:17

Киев. Юность. ПОВ. Розница
24.95\25.00
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41

Сегодня в полночь Британия выходит из ЕС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49

  Libo написав:
  wotsergeyd написав:я в азартные игры не играю :)


Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
8) 8) 8)

Зараз золото теж непогано - 1587,60... Думаю, що 2000 буде набагато раніше, можливо травень-червень цього року!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:57

  bugalter написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп

А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу. :mrgreen:

Нє, ну а шо, у кожного своя стратегія! Все продали чи залишили по 25?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:24

продал половину. половину оставил.
Алекс001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:26

  Xenon написав:Да не будет завтра 26,

Будут по 20-40коп в неделю (с маленькими откатами) тянуть вверх, к привычным уровням 27-28, к которым и цены давно привязаны и все привыкли.
Вполне адекватная стратегия

то есть реальный курс который был при барыгах.
dimson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:26

иногда полезно на чужих ошибках сделать выводы - сообщения пошли как на подбор :

  Moneta написав:Мда, просмотрел свежие ставочки по $ депо, и пожалуй заберу их на время под матрац. Надежность укр.банков имхо очень переоценена, премия за риск как в рашке, где $500+ арбузов ЗВР, и 650 тыс грн покрытие страховым фондом (на наши деньги). Наши соросята долбанулись вкрай.


Ну если ваш матрас надежней банка / ячейки ... а ведь в неспокойное время живем :

  lestat написав:В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах.

В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.
:mrgreen:
кто-то местный :mrgreen:


кто то в кедах добегался ..

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?


Все дело тактики, опыта, чуйки и везения.
В этом году влетели, видимо, все.
И продолжают периодически влетать.
Потому, что по другую сторону стола шулера, которые знают прикуп и с пятью тузами в рукаве.


Сколько раз уже сказано - играть в азартные игры с государством - вредно для здоровья
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:31

мне кажется просто до конца года сидеть на зеленых и наблюдать.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:41

Qwerty Выхожу частями ,сегодня получилось 24.95,Средний подымается,но за мб не успеваю.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нас можно было купить от 24.90 утром,до 24,97 вечером.Сдать утром 24.88,вечером 24.93.
Востаннє редагувалось bugalter в П'ят 31 січ, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
bugalter
 
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