|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:17
Киев. Юность. ПОВ. Розница
24.95\25.00
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41
Сегодня в полночь Британия выходит из ЕС
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37020
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3559 раз.
- Подякували: 8742 раз.
-
- Профіль
-
41
8
2
1
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49
Libo написав: wotsergeyd написав:
я в азартные игры не играю
Важная информация для тех, кто играет.
Названа точная дата и время, когда золото возьмет отметку $2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября 2020 г.
Но при одном условии!!!
Если Трамп будет проигрывать.
Зараз золото теж непогано - 1587,60... Думаю, що 2000 буде набагато раніше, можливо травень-червень цього року!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:57
bugalter написав: Zebra написав: zzzzzz написав:
Утром откупил по 24,47 ближе к 12 еще откупил по 24,62
в убыток около 45 коп
А я рискнула и продавала по 24.60.Завтра продолжу.
Нє, ну а шо, у кожного своя стратегія! Все продали чи залишили по 25?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:24
продал половину. половину оставил.
-
Алекс001
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:26
Xenon написав:
Да не будет завтра 26,
Будут по 20-40коп в неделю (с маленькими откатами) тянуть вверх, к привычным уровням 27-28, к которым и цены давно привязаны и все привыкли.
Вполне адекватная стратегия
то есть реальный курс который был при барыгах.
-
dimson
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 03.02.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:26
иногда полезно на чужих ошибках сделать выводы - сообщения пошли как на подбор :
Moneta написав:
Мда, просмотрел свежие ставочки по $ депо, и пожалуй заберу их на время под матрац. Надежность укр.банков имхо очень переоценена, премия за риск как в рашке, где $500+ арбузов ЗВР, и 650 тыс грн покрытие страховым фондом (на наши деньги). Наши соросята долбанулись вкрай.
Ну если ваш матрас надежней банка / ячейки ... а ведь в неспокойное время живем :
lestat написав:
В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах.
В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.
кто-то местный
кто то в кедах добегался ..
kluychkooleg написав: Вкладчик1234 написав:
Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?
Все дело тактики, опыта, чуйки и везения.
В этом году влетели, видимо, все.
И продолжают периодически влетать.
Потому, что по другую сторону стола шулера, которые знают прикуп и с пятью тузами в рукаве.
Сколько раз уже сказано - играть в азартные игры с государством - вредно для здоровья
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
3
5
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:31
мне кажется просто до конца года сидеть на зеленых и наблюдать.
-
Алекс001
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:41
Qwerty Выхожу частями ,сегодня получилось 24.95,Средний подымается,но за мб не успеваю.
-
bugalter
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:43
У нас можно было купить от 24.90 утром,до 24,97 вечером.Сдать утром 24.88,вечером 24.93.
Востаннє редагувалось bugalter
в П'ят 31 січ, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
-
bugalter
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16669
|2069921
|
|
|362
|60570
|
Чет 30 січ, 2020 22:59
tumos
|
|6776
|1502583
|
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
|