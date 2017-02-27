Оставили валютчику на чай?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:44
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:50
Приносите для следственного эксперимента 80 тысяч.
Я их не в охапке, а в кистях легко унесу.
По 4 пачки в руке.
Прием на ЧР уже несколько часов по 25 (как я и обещал днем).
Евро и фунт радуют (тьфу-тьфу-тьфу).
Я как раз в последний раз, продав доллар по 24,70, купил Евро по 26,45.
Уже можно его держать под рукой для слива на всякий случай.
Покупают по 27,55-58 (вчера утром до падения МБ было 27,45).
Но в Евро гораздо сложнее чем с долларом - тут уже две степени свободы - МБ и Форекс.
А переходишь то через гривню.
Тем интереснее угадать расклад.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я дам команду когда сливаться.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:34
"Игнором" не решаются вопросы взаимодействия, зваимопонимания - это компромисс. Когда 30% населения в связи с отсутствием обратной связи заигнорировали и выехали из страны это не вариант построения социума.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 31 січ, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:41
Ты прав, земеля. Но когда золоту и серебряным ложкам непогано, погано всему остальному. Пятничный обвал - это плохой знак. Особенно, если в понедельник и главное во вторник (!!!), он продолжится. Вторник - решающий день для нашей судьбы в ближайшее время.
С утра хоть росли золотые и серебряные рудники. Сейчас и они откатились. Но воду из радиаторов не сливать! Нам Трамп обещал Дау плюс 10 тыщ. Верим.
И смотри на франк, фунт и евро.
Вам тоже уже пора гривну куда-нибудь качнуть. Завтра раздуплитесь и увидите в обменках. Завтра долго не спать. Проспите профит.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:41
"Нафтогаз" перерахував збитки, яких зазнав через недобір газу ОСББ, зменшивши їх у 12 разів
НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, яким раніше виставив акти-претензії за недобір газу, листи-уточнення про перерахунок власних збитків, що підлягають компенсації. Після перерахунку їх розмір зменшився у 12 разів.
Цю інформацію Економічній правді підтвердили у прес-службі компанії.
Причиною перерахунку стали роз’яснення НКРЕКП щодо норми Правил постачання природного газу, де говориться про застосування подвійної облікової ставки НБУ при розрахунку сум збитків за недобір замовленого газу.
хлопці на чергові премії збирали...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:44
1,16 можно ждать 10 лет.
И, если доллар тогда будет по 23 (мало ли какую пирамиду еще придумают), то курс Евро будет 26,68, т.е. меньше, чем сейчас.
Это, если напрямую перекидываться из Евро в доллар и обратно, можно такие планы строить и то... см. первое преждложение.
А мне гривня нужна для покупки.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:47
Вище керівництво НАК "Нафтогаз України" протягом 2018 року щомісяця отримувало в середньому по 3 млн 787 тис гривень виплат за місцем роботи: заробітну плату і премії.
Про це свідчать дані фінансової перевірки, проведеної незалежним аудитором "Делойт енд Туш ЮСК", які з'явилися на офіційному сайті "Нафтогазу".
У документі, зокрема, сказано, що протягом 2018 року середня чисельність провідного управлінського персоналу на чолі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим становила 6 членів правління і 9 директорів напрямків.
У 2018 році сума грошових компенсацій, яка була включена до складу адміністративних витрат на цих осіб, становила 681,736 млн грн.
Отже, на оплату роботи кожного з 15 топ-менеджерів "Нафтогазу" в середньому було витрачено по 45 млн 499 тис. грн на рік. На місяць ця сума становить 3 млн 787 тис. грн на одну особу. При цьому, скільки отримав кожен топменеджер, невідомо, оскільки зарплату, премії і бонуси їм нараховують індивідуально виходячи з посади і умов контракту.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:50
|