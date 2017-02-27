jump написав:"Нафтогаз" перерахував збитки, яких зазнав через недобір газу ОСББ, зменшивши їх у 12 разів
НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, яким раніше виставив акти-претензії за недобір газу, листи-уточнення про перерахунок власних збитків, що підлягають компенсації. Після перерахунку їх розмір зменшився у 12 разів.
Цю інформацію Економічній правді підтвердили у прес-службі компанії.
Причиною перерахунку стали роз’яснення НКРЕКП щодо норми Правил постачання природного газу, де говориться про застосування подвійної облікової ставки НБУ при розрахунку сум збитків за недобір замовленого газу. https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/31/656520/
хлопці на чергові премії збирали...
Ну так пусть ОСББ обращаются в стокгольмский арбитраж. Там в пользу Нафтогаза по иску "бери или плати" РФ дали отлуп. Теперь пришла очередь гулять лесом Нафтогазу. )
В общем, де-факто, центр мировой коррупции сегодня переместился во французский город Тулуза, где расположена штаб-квартира Airbus и если кто-то, когда-то будет рассказывать о коррупции в Украине, о которой говорится вообще, в общих чертах, можно смело отсылать таких умников к сегодняшнему мировому соглашению, которое формализовало самое крупное коррупционное дело, как по суммам, так и по количеству участвующих в нем люде