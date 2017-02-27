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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3743374437453746>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 252
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
17%
43
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:00

  fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.

Можете дочекатися 24 за пів долара! Ви ще продовжуєте радитися з Володькою з Бердичіва чи вже самі приймаєте рішення?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:03

Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:05

  Qwerty написав:
  fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.

Можете дочекатися 24 за пів долара! Ви ще продовжуєте радитися з Володькою з Бердичіва чи вже самі приймаєте рішення?!
Кроме Вашего бердичева других городов нет?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:10

До речі,а де подівся наший Долярчик з його стовбцями та в2в?
wolf1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:11

  jump написав:"Нафтогаз" перерахував збитки, яких зазнав через недобір газу ОСББ, зменшивши їх у 12 разів

НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, яким раніше виставив акти-претензії за недобір газу, листи-уточнення про перерахунок власних збитків, що підлягають компенсації. Після перерахунку їх розмір зменшився у 12 разів.

Цю інформацію Економічній правді підтвердили у прес-службі компанії.

Причиною перерахунку стали роз’яснення НКРЕКП щодо норми Правил постачання природного газу, де говориться про застосування подвійної облікової ставки НБУ при розрахунку сум збитків за недобір замовленого газу.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/31/656520/

хлопці на чергові премії збирали... 8)


Ну так пусть ОСББ обращаются в стокгольмский арбитраж. Там в пользу Нафтогаза по иску "бери или плати" РФ дали отлуп. Теперь пришла очередь гулять лесом Нафтогазу. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:17

  wolf1 написав:До речі,а де подівся наший Долярчик з його стовбцями та в2в?

"ваший" приймачок на 8 дней в бане за рекламу финансовой пирамиды.
поднимайте выпавший флаг
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:30

а хранцузи то переплюнули нас, брати українці!


В общем, де-факто, центр мировой коррупции сегодня переместился во французский город Тулуза, где расположена штаб-квартира Airbus и если кто-то, когда-то будет рассказывать о коррупции в Украине, о которой говорится вообще, в общих чертах, можно смело отсылать таких умников к сегодняшнему мировому соглашению, которое формализовало самое крупное коррупционное дело, как по суммам, так и по количеству участвующих в нем люде

https://defence-line.org/2020/01/centr- ... korrupcii/
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:34

  fin написав:Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?

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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Хотите заработать или сберечь нервы?

А с этого момента можно по подробней , интересует тот же вопрос , если можно конечно . СУв.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:42

  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

Потішили, сподіваюсь Ви мали на увазі елітного дописувача з "чарівного місця Лева", що так полюбляє надмірну пунктуацію...
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