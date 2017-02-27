Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

В последний день января безналичный доллар перешагнул психологический рубеж. 31 числа его курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 25,04-25,06 грн/$.



На что сразу отреагировал наличный рынок. На продаже "американец" подорожал на 10 копеек, и вышел на средний диапазон 25,05-25,20 грн/$, а на покупке - на 5 копеек (до 24,75-24,90 грн/$). При этом максимальная стоимость валюты при продаже достигла 25,40 грн/$.



Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров. Нет. Бизнес продолжал переваривать недавние выплаты по НДС (больше 5,5 млрд грн за пару дней), когда ему сегодня перевели еще немного - 275,94 млн грн. Потому никакой заинтересованности в заводе доллара в страну и в его продаже на межбанке у компаний по-прежнему нет.



Гривну поддерживает Национальный банк, который остается главным действующим лицом на валютных торгах. Казначеи уверяют, что если бы он не распродавал свои золотовалютные резервы, то межбанк давно был бы у отметки 25,70-25,80 грн/$. Ведь спрос на "американца" достаточно большой: и со стороны иностранцев, выводящих дивиденды на родину, и со стороны импортеров.



Сегодня НБУ продавал доллар по двум ценникам:



• 25,05 грн/$ - заключил сделок на $50 млн;

• 25,07 грн/$ - продал несколько миллионов.



"Безналичная торговля шла в активном режиме, что привычно для последнего дня финансового месяца. Закрывались сделки с контрагентами и фиксировались валютные позиции банков. Все это подстегивало спрос на доллар и выливалось с спекулятивные движения курса", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Общий объем торгов оказался на достаточно высоком для пятницы уровне - около $200 млн.



Казначеи каждый день выглядывают на межбанке иностранных валютных продавцов, а их все нет. После того, как Минфин срезал значительный объем заявок на покупку гособлигаций 28 января (продал 7-летних бумаг лишь на 3,65 млрд грн при спросе на 9 млрд грн), нерезиденты не торопятся заранее заводить доллар на покупку новых партий ОВГЗ. Следующее размещение состоится 4 февраля.



Министерство финансов начнет новый месяц с размещения трех гривневых выпусков гособлигаций общим объемом 4 млрд грн:



• 3-летних ОВГЗ предложат на 2,5 млрд грн;

• 1-летних - на 1 млрд грн;

• полугодовых - на 0,5 млрд грн.



"Наверняка наибольший спрос будет на трехлетние бумаги. Но на каких ставках сойдутся покупатели и продавцы - пока сложно сказать, с учетом новой учетной ставки Нацбанка, а также размещения на этой неделе 7-летних облигаций под 9,79% годовых. Многие сходятся во мнении, что это уже ценовое дно, и Минфин не сможет сильнее опустить доходность. Но до конца нельзя быть уверенным. Что до доллара под новые покупки долговыми бумаг, то, думаю, он не будет заходить заранее, а скорее всего поступит лишь в среду, 5 февраля. В платежный день. У нерезидентов хватает инструментов, чтобы максимально растянуть завод доллара под бумаги, чтобы конвертироваться максимально выгодно: они могут вовсю кредитоваться под залог ОВГЗ либо под залог валюты", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Первая неделя февраля начнется на межбанке с нового подорожания доллара. По словам Олега Куринного, в понедельник торги могут проходить в 25,0-25,10 грн/$. На протяжении недели финансисты не исключают и более существенного роста курса.



"Думаю, что безналичные котировки могут доходить до 25,50 грн/$. Их будут стараться повыше раскрутить, чтобы нерезиденты выгодно конвертировали валюту под покупку ОВГЗ. Крупных экспортных поступлений пока не жду. Скорее всего, они начнутся с середины февраля, когда агропроизводители начнут заводить валюту под посевную и закупать все для нее", - резюмировал Невмержицкий.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.