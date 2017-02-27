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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3743374437453746

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 252
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
17%
43
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:52

  RTT написав:
  ruvex написав:Хотите заработать или сберечь нервы?

А с этого момента можно по подробней , интересует тот же вопрос , если можно конечно . СУв.

Любителям каруселей и качелей и разных развлечений - здесь к гадалке не ходи, форум, астрология, хиромантия, всякая матнечисть + сапоги скорокеды.
Стронг патриотам здесь тоже есть чем заняться уже в реверсной сфере, посвятив себя служению самой, так скажем, красивой, с не меньшим расчетом на удачу нежели первый вариант, выйти с прибылью в конце своего марафона.
Ну, а если нервы, то сад с молодыми зелеными вишнями успокоит сердце и не будет бередит душу.
Вот и сказки конец, а кто слушал молодец.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:53

  ruvex написав:
  fin написав:Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?

Хотите заработать или сберечь нервы?
И то, и другое. Знаю так не бывает, поэтому сберечь нервы.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заработать = сберечь нервы.))
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:05

В рашке два заболевших коронавирусом. Один в Забайкалье, другой в Тамбовской области, оба граждане Китая.

Главное не отменять курсирования поезда Пекин - москва, и все будет пучком.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:08

в америке веселуха началась

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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

В последний день января безналичный доллар перешагнул психологический рубеж. 31 числа его курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 25,04-25,06 грн/$.

На что сразу отреагировал наличный рынок. На продаже "американец" подорожал на 10 копеек, и вышел на средний диапазон 25,05-25,20 грн/$, а на покупке - на 5 копеек (до 24,75-24,90 грн/$). При этом максимальная стоимость валюты при продаже достигла 25,40 грн/$.

Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров. Нет. Бизнес продолжал переваривать недавние выплаты по НДС (больше 5,5 млрд грн за пару дней), когда ему сегодня перевели еще немного - 275,94 млн грн. Потому никакой заинтересованности в заводе доллара в страну и в его продаже на межбанке у компаний по-прежнему нет.

Гривну поддерживает Национальный банк, который остается главным действующим лицом на валютных торгах. Казначеи уверяют, что если бы он не распродавал свои золотовалютные резервы, то межбанк давно был бы у отметки 25,70-25,80 грн/$. Ведь спрос на "американца" достаточно большой: и со стороны иностранцев, выводящих дивиденды на родину, и со стороны импортеров.

Сегодня НБУ продавал доллар по двум ценникам:

• 25,05 грн/$ - заключил сделок на $50 млн;
• 25,07 грн/$ - продал несколько миллионов.

"Безналичная торговля шла в активном режиме, что привычно для последнего дня финансового месяца. Закрывались сделки с контрагентами и фиксировались валютные позиции банков. Все это подстегивало спрос на доллар и выливалось с спекулятивные движения курса", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов оказался на достаточно высоком для пятницы уровне - около $200 млн.

Казначеи каждый день выглядывают на межбанке иностранных валютных продавцов, а их все нет. После того, как Минфин срезал значительный объем заявок на покупку гособлигаций 28 января (продал 7-летних бумаг лишь на 3,65 млрд грн при спросе на 9 млрд грн), нерезиденты не торопятся заранее заводить доллар на покупку новых партий ОВГЗ. Следующее размещение состоится 4 февраля.

Министерство финансов начнет новый месяц с размещения трех гривневых выпусков гособлигаций общим объемом 4 млрд грн:

• 3-летних ОВГЗ предложат на 2,5 млрд грн;
• 1-летних - на 1 млрд грн;
• полугодовых - на 0,5 млрд грн.

"Наверняка наибольший спрос будет на трехлетние бумаги. Но на каких ставках сойдутся покупатели и продавцы - пока сложно сказать, с учетом новой учетной ставки Нацбанка, а также размещения на этой неделе 7-летних облигаций под 9,79% годовых. Многие сходятся во мнении, что это уже ценовое дно, и Минфин не сможет сильнее опустить доходность. Но до конца нельзя быть уверенным. Что до доллара под новые покупки долговыми бумаг, то, думаю, он не будет заходить заранее, а скорее всего поступит лишь в среду, 5 февраля. В платежный день. У нерезидентов хватает инструментов, чтобы максимально растянуть завод доллара под бумаги, чтобы конвертироваться максимально выгодно: они могут вовсю кредитоваться под залог ОВГЗ либо под залог валюты", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Первая неделя февраля начнется на межбанке с нового подорожания доллара. По словам Олега Куринного, в понедельник торги могут проходить в 25,0-25,10 грн/$. На протяжении недели финансисты не исключают и более существенного роста курса.

"Думаю, что безналичные котировки могут доходить до 25,50 грн/$. Их будут стараться повыше раскрутить, чтобы нерезиденты выгодно конвертировали валюту под покупку ОВГЗ. Крупных экспортных поступлений пока не жду. Скорее всего, они начнутся с середины февраля, когда агропроизводители начнут заводить валюту под посевную и закупать все для нее", - резюмировал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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