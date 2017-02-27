В последний день января безналичный доллар перешагнул психологический рубеж. 31 числа его курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 25,04-25,06 грн/$.
На что сразу отреагировал наличный рынок. На продаже "американец" подорожал на 10 копеек, и вышел на средний диапазон 25,05-25,20 грн/$, а на покупке - на 5 копеек (до 24,75-24,90 грн/$). При этом максимальная стоимость валюты при продаже достигла 25,40 грн/$.
Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров. Нет. Бизнес продолжал переваривать недавние выплаты по НДС (больше 5,5 млрд грн за пару дней), когда ему сегодня перевели еще немного - 275,94 млн грн. Потому никакой заинтересованности в заводе доллара в страну и в его продаже на межбанке у компаний по-прежнему нет.
Гривну поддерживает Национальный банк, который остается главным действующим лицом на валютных торгах. Казначеи уверяют, что если бы он не распродавал свои золотовалютные резервы, то межбанк давно был бы у отметки 25,70-25,80 грн/$. Ведь спрос на "американца" достаточно большой: и со стороны иностранцев, выводящих дивиденды на родину, и со стороны импортеров.
Сегодня НБУ продавал доллар по двум ценникам:
• 25,05 грн/$ - заключил сделок на $50 млн; • 25,07 грн/$ - продал несколько миллионов.
"Безналичная торговля шла в активном режиме, что привычно для последнего дня финансового месяца. Закрывались сделки с контрагентами и фиксировались валютные позиции банков. Все это подстегивало спрос на доллар и выливалось с спекулятивные движения курса", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Общий объем торгов оказался на достаточно высоком для пятницы уровне - около $200 млн.
Казначеи каждый день выглядывают на межбанке иностранных валютных продавцов, а их все нет. После того, как Минфин срезал значительный объем заявок на покупку гособлигаций 28 января (продал 7-летних бумаг лишь на 3,65 млрд грн при спросе на 9 млрд грн), нерезиденты не торопятся заранее заводить доллар на покупку новых партий ОВГЗ. Следующее размещение состоится 4 февраля.
Министерство финансов начнет новый месяц с размещения трех гривневых выпусков гособлигаций общим объемом 4 млрд грн:
• 3-летних ОВГЗ предложат на 2,5 млрд грн; • 1-летних - на 1 млрд грн; • полугодовых - на 0,5 млрд грн.
"Наверняка наибольший спрос будет на трехлетние бумаги. Но на каких ставках сойдутся покупатели и продавцы - пока сложно сказать, с учетом новой учетной ставки Нацбанка, а также размещения на этой неделе 7-летних облигаций под 9,79% годовых. Многие сходятся во мнении, что это уже ценовое дно, и Минфин не сможет сильнее опустить доходность. Но до конца нельзя быть уверенным. Что до доллара под новые покупки долговыми бумаг, то, думаю, он не будет заходить заранее, а скорее всего поступит лишь в среду, 5 февраля. В платежный день. У нерезидентов хватает инструментов, чтобы максимально растянуть завод доллара под бумаги, чтобы конвертироваться максимально выгодно: они могут вовсю кредитоваться под залог ОВГЗ либо под залог валюты", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Первая неделя февраля начнется на межбанке с нового подорожания доллара. По словам Олега Куринного, в понедельник торги могут проходить в 25,0-25,10 грн/$. На протяжении недели финансисты не исключают и более существенного роста курса.
"Думаю, что безналичные котировки могут доходить до 25,50 грн/$. Их будут стараться повыше раскрутить, чтобы нерезиденты выгодно конвертировали валюту под покупку ОВГЗ. Крупных экспортных поступлений пока не жду. Скорее всего, они начнутся с середины февраля, когда агропроизводители начнут заводить валюту под посевную и закупать все для нее", - резюмировал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.
Так он уже отложил... в гривне И смотрит как поезд отходит от перона.
І весь цей рух поїзда з його коментарями ми будемо довго слухати! Причому крики будуть по наростаючій! «Мужчіна, ви чого кричите?! - Та на поїзд спізнився... - І на скільки?! - Та на 5 хвилин. - Тю, а волаєте так ніби на дві години». Так шо у нього ще є запас ходу!
edvardd написав:Libo Ally Bank Годовая процентная доходность - 2% Marcus - 2.15%
Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%.
я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним... по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля
edvardd написав:по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать,
быстренько переобулись))
а не надо про ниже 1000 обрезать, раз такие грамотные про золото на ветке закругляю...
Кстати что то подобное Дэмура где то в 2013ом по золоту говорил. Помню так как недавно на ютубе смотрел это видео. Говорил что ,,на 1600 будет интересно,, Думаю он имел ввиду либо ракета вверх , либо обвал. Но тут тоже надо либо ,,крестик снять либо трусы одеть,,. А то как то не серьезно получается.
edvardd написав:Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%.
я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним... по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля[/quote]
В Америке только что по телику объявили всеобщий шухер. Панику надо поддерживать. Для чего? Для перезагрузки рынков. Когда финансовый кризис, то всегда виновата власть. Когда финансовые потрясения из-за вируса, то виновных нет. А результаты этих двух явлений одинаковые. И после кризиса народ стонет, депрессует и ругается, а после вируса радуется, бухает и размножается. Значит вирусы масонам выгоднее. Значит готовьтесь. Вслед за коронованным вирусом появится какой-нибудь рогатый. А пока всем по лимону в день, по 150 за ужином и хвост пистолетом.