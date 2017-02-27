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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3743374437453746

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 254
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:18

В последний день января безналичный доллар перешагнул психологический рубеж. 31 числа его курс поднялся на 14 копеек, и зафиксировался в рамках 25,04-25,06 грн/$.

На что сразу отреагировал наличный рынок. На продаже "американец" подорожал на 10 копеек, и вышел на средний диапазон 25,05-25,20 грн/$, а на покупке - на 5 копеек (до 24,75-24,90 грн/$). При этом максимальная стоимость валюты при продаже достигла 25,40 грн/$.

Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров. Нет. Бизнес продолжал переваривать недавние выплаты по НДС (больше 5,5 млрд грн за пару дней), когда ему сегодня перевели еще немного - 275,94 млн грн. Потому никакой заинтересованности в заводе доллара в страну и в его продаже на межбанке у компаний по-прежнему нет.

Гривну поддерживает Национальный банк, который остается главным действующим лицом на валютных торгах. Казначеи уверяют, что если бы он не распродавал свои золотовалютные резервы, то межбанк давно был бы у отметки 25,70-25,80 грн/$. Ведь спрос на "американца" достаточно большой: и со стороны иностранцев, выводящих дивиденды на родину, и со стороны импортеров.

Сегодня НБУ продавал доллар по двум ценникам:

• 25,05 грн/$ - заключил сделок на $50 млн;
• 25,07 грн/$ - продал несколько миллионов.

"Безналичная торговля шла в активном режиме, что привычно для последнего дня финансового месяца. Закрывались сделки с контрагентами и фиксировались валютные позиции банков. Все это подстегивало спрос на доллар и выливалось с спекулятивные движения курса", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов оказался на достаточно высоком для пятницы уровне - около $200 млн.

Казначеи каждый день выглядывают на межбанке иностранных валютных продавцов, а их все нет. После того, как Минфин срезал значительный объем заявок на покупку гособлигаций 28 января (продал 7-летних бумаг лишь на 3,65 млрд грн при спросе на 9 млрд грн), нерезиденты не торопятся заранее заводить доллар на покупку новых партий ОВГЗ. Следующее размещение состоится 4 февраля.

Министерство финансов начнет новый месяц с размещения трех гривневых выпусков гособлигаций общим объемом 4 млрд грн:

• 3-летних ОВГЗ предложат на 2,5 млрд грн;
• 1-летних - на 1 млрд грн;
• полугодовых - на 0,5 млрд грн.

"Наверняка наибольший спрос будет на трехлетние бумаги. Но на каких ставках сойдутся покупатели и продавцы - пока сложно сказать, с учетом новой учетной ставки Нацбанка, а также размещения на этой неделе 7-летних облигаций под 9,79% годовых. Многие сходятся во мнении, что это уже ценовое дно, и Минфин не сможет сильнее опустить доходность. Но до конца нельзя быть уверенным. Что до доллара под новые покупки долговыми бумаг, то, думаю, он не будет заходить заранее, а скорее всего поступит лишь в среду, 5 февраля. В платежный день. У нерезидентов хватает инструментов, чтобы максимально растянуть завод доллара под бумаги, чтобы конвертироваться максимально выгодно: они могут вовсю кредитоваться под залог ОВГЗ либо под залог валюты", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Первая неделя февраля начнется на межбанке с нового подорожания доллара. По словам Олега Куринного, в понедельник торги могут проходить в 25,0-25,10 грн/$. На протяжении недели финансисты не исключают и более существенного роста курса.

"Думаю, что безналичные котировки могут доходить до 25,50 грн/$. Их будут стараться повыше раскрутить, чтобы нерезиденты выгодно конвертировали валюту под покупку ОВГЗ. Крупных экспортных поступлений пока не жду. Скорее всего, они начнутся с середины февраля, когда агропроизводители начнут заводить валюту под посевную и закупать все для нее", - резюмировал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:30

Moneta

веселуха буде якщо буде 10x
а це так- розміночка :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:46

  Zebra написав:
  qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.

Так он уже отложил... в гривне :mrgreen:
И смотрит как поезд отходит от перона.

І весь цей рух поїзда з його коментарями ми будемо довго слухати! Причому крики будуть по наростаючій! «Мужчіна, ви чого кричите?! - Та на поїзд спізнився... - І на скільки?! - Та на 5 хвилин. - Тю, а волаєте так ніби на дві години».
Так шо у нього ще є запас ходу!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:06

  fin написав:
  ruvex написав:
  fin написав:Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?

Хотите заработать или сберечь нервы?
И то, и другое. Знаю так не бывает, поэтому сберечь нервы.
зеленые вишни как было сказано сберегут нервы. А можно просто расслабиться и плыть по течению, не взирая на суету межбанковскую, вполне возможно 25 встретите в августе.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:09

https://minfin.com.ua/ua/2020/01/31/40610946/

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:22

  Libo написав:
  edvardd написав:Libo
Ally Bank Годовая процентная доходность - 2% Marcus - 2.15%


Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%. :lol:

я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним...
по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать,

быстренько переобулись))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:29

  vladus17 написав:
  edvardd написав:по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать,

быстренько переобулись))

а не надо про ниже 1000 обрезать, раз такие грамотные про золото на ветке закругляю...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36

  edvardd написав:
  vladus17 написав:
  edvardd написав:по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать,

быстренько переобулись))

а не надо про ниже 1000 обрезать, раз такие грамотные про золото на ветке закругляю...

Кстати что то подобное Дэмура где то в 2013ом по золоту говорил. Помню так как недавно на ютубе смотрел это видео. Говорил что ,,на 1600 будет интересно,,
Думаю он имел ввиду либо ракета вверх , либо обвал.
Но тут тоже надо либо ,,крестик снять либо трусы одеть,,. А то как то не серьезно получается. :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:56

  edvardd написав:Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%. :lol:

я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним...
по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля[/quote]

В Америке только что по телику объявили всеобщий шухер. Панику надо поддерживать.
Для чего?
Для перезагрузки рынков.
Когда финансовый кризис, то всегда виновата власть. Когда финансовые потрясения из-за вируса, то виновных нет. А результаты этих двух явлений одинаковые.
И после кризиса народ стонет, депрессует и ругается, а после вируса радуется, бухает и размножается.
Значит вирусы масонам выгоднее.
Значит готовьтесь. :(
Вслед за коронованным вирусом появится какой-нибудь рогатый.
А пока всем по лимону в день, по 150 за ужином и хвост пистолетом.
8) 8) 8)
Libo
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