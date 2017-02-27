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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40
Входим в кризис.
♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.
♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.
♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.
♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.
♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.
Похоже начался обвал DJIA.
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