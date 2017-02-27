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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3744374537463747

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 254
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:34

Moneta Николай? не узнал
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40

Входим в кризис.

♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.

♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.

♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.

♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.

♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.

Похоже начался обвал DJIA.
andrein
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  #<1 ... 3744374537463747
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