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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3744374537463747

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 254
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:34

Moneta Николай? не узнал
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40

Входим в кризис.

♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.

♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.

♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.

♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.

♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.

Похоже начался обвал DJIA.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:48

с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:59

  greenozon написав:а хранцузи то переплюнули нас, брати українці!


В общем, де-факто, центр мировой коррупции сегодня переместился во французский город Тулуза, где расположена штаб-квартира Airbus и если кто-то, когда-то будет рассказывать о коррупции в Украине, о которой говорится вообще, в общих чертах, можно смело отсылать таких умников к сегодняшнему мировому соглашению, которое формализовало самое крупное коррупционное дело, как по суммам, так и по количеству участвующих в нем люде

https://defence-line.org/2020/01/centr- ... korrupcii/

Коррупция осуждается повсеместно с точки зрения общественной морали...

Однако не стоит забывать о двух интересных фактах...
1. Никому нигде на протяжении всей истории не удалось искоренить коррупцию.
2. С точки зрения бизнеса коррупция - это, всего лишь, издержки.
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров.


Рука-лицо.....
А какой же путь естественный?
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:12

  vovan_prm написав:А какой же путь естественный?

ну наверное когда импортёры перестают гнать импорт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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