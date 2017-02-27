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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40
Входим в кризис.
♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.
♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.
♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.
♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.
♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.
Похоже начался обвал DJIA.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:48
с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:59
Коррупция осуждается повсеместно с точки зрения общественной морали...
Однако не стоит забывать о двух интересных фактах...
1. Никому нигде на протяжении всей истории не удалось искоренить коррупцию.
2. С точки зрения бизнеса коррупция - это, всего лишь, издержки.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рука-лицо.....
А какой же путь естественный?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:12
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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