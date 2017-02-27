Додано: Суб 01 лют, 2020 04:32

andrein написав: Входим в кризис.

Похоже начался обвал DJIA. Входим в кризис.Похоже начался обвал DJIA.

Why The Hermès Birkin Bag is a Better Investment Than Gold



Skip the gold and steer away from the tumbling stock market, according to a new study the best option for long-term investors is to buy a Hermès Birkin bag.

According Baghunter, an online marketplace for buying and selling handbags, the Birkin bag outpaced both the S&P 500 and the price of gold in the last 35 years— a time period chosen to reflect the date when Birkin bags were first produced in 1981. They say that the annual return on a Birkin was 14.2%, compared to the S&P average of 8.7% a year and gold’s -1.5%.



https://time.com/4182246/hermes-birkin- ... ment-gold/







Skip the gold and steer away from the tumbling stock market, according to a new study the best option for long-term investors is to buy a Hermès Birkin bag.According Baghunter, an online marketplace for buying and selling handbags, the Birkin bag outpaced both the S&P 500 and the price of gold in the last 35 years— a time period chosen to reflect the date when Birkin bags were first produced in 1981. They say that the annual return on a Birkin was 14.2%, compared to the S&P average of 8.7% a year and gold’s -1.5%.

Значит меняем инвестиционную стратегию и модель поведения.И в кризисные времена есть привлекательные инвестиционные инструменты.Женские сумочки Hermes Birkin. Среднегодовая доходность, начиная с 1981 года, +14,2%.Среди инвестиционных инструментов нет равных. Стоимость юзаных на вторичном рынке только растет. Некоторые юзаные экземпляры с рук уходят в 5 раз дороже, чем за них первоначально уплачено в магазине.По нашему - фарца!Но всё по легально и высокодоходно.Рынок безграничен.Очереди и ажиотаж среди самых богатых модниц мира. Ждать изготовления новых им приходится до 6 лет. А хочется прямо сейчас. А через 6 лет она уже станет старой вешалкой. А через шесть лет может не быть рядом того, кого хочется сразить наповал уже завтра …Надо сегодня.Можем и прямо сегодня, но по пятерной цене!ЗЫКстати, фурнитора для сумочки делается из золота и платины.