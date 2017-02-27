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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40
Входим в кризис.
♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.
♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.
♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.
♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.
♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.
Похоже начался обвал DJIA.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:48
с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:59
Коррупция осуждается повсеместно с точки зрения общественной морали...
Однако не стоит забывать о двух интересных фактах...
1. Никому нигде на протяжении всей истории не удалось искоренить коррупцию.
2. С точки зрения бизнеса коррупция - это, всего лишь, издержки.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рука-лицо.....
А какой же путь естественный?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:12
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 04:32
Значит меняем инвестиционную стратегию и модель поведения.
И в кризисные времена есть привлекательные инвестиционные инструменты.
Женские сумочки Hermes Birkin. Среднегодовая доходность, начиная с 1981 года, +14,2%.
Среди инвестиционных инструментов нет равных. Стоимость юзаных на вторичном рынке только растет. Некоторые юзаные экземпляры с рук уходят в 5 раз дороже, чем за них первоначально уплачено в магазине.
По нашему - фарца!
Но всё по легально и высокодоходно.
Рынок безграничен.
Очереди и ажиотаж среди самых богатых модниц мира. Ждать изготовления новых им приходится до 6 лет. А хочется прямо сейчас. А через 6 лет она уже станет старой вешалкой. А через шесть лет может не быть рядом того, кого хочется сразить наповал уже завтра …
Надо сегодня.
Можем и прямо сегодня, но по пятерной цене!
ЗЫ
Кстати, фурнитора для сумочки делается из золота и платины.
Додано: Суб 01 лют, 2020 06:54
Не в моїх звичках рахувати чужі гроши, але ж Ви сами спонукаєте... Отже,
1. 200 в годину при сорокагодинному тижні, грубо, 400К в рік, або 33К на місяць. Для подальших розрахунків візьмемо, навіть, 50К.
2. Дохідність від заощаджень завдяки грейсу можна брати лише у співставленні до доходності поточного рахунку (будь-що інще - орема діяльнасть, яка має власну дохідність (а може, і збитковість), потребує власного часу, і, відповідно, до цього розгляду не відноситься). Отже, беремо 12% річних, або 1% у місяць до податків, і 0.8% після.
3. Щоб отримати 1000-1200 грн, з урахуванням п. 2, треба мати витрати за картою, відповідно, 125-150 тис грн. на місяць, що аж ніяк не збігається з п. 1.
4. Здається, когось Ви таки обдурили - скоріше за усе, себе самого.
То чи варто займатися такими заощадженнями?
Звичайно, варто, якщо це приносить задоволення!
Й геть не варто у іншому випадку, особливо, якщо є ще чим зайнятися.
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UPD:
На це питання можна подивитися й геть з іншого боку.
У цьоиу світі не буває нічого безкоштовного.
Грейс - це безвітсотковий кредит. Якщо він надається, то мається на увазі, що втрачена вигода чимось буде скомпенсована. Наприклад, тим, що оберти за картою збільшаться. На Вашому боці це підвищить ризик витрат, мотивованих, насампаред, наявністю грейса. То ж, у кінцевому підсумку, гонитва за грейсом (як і переглядання реклами) - діяльність відверто збиткова.
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:17
волны сместились
поэтому гоню дурацкие мысли скупки доляра до ноября 2020 года, раз я проипал декабрь 2019 па23.хх
ждал па 20.** (чесно - чесно ждал, ибо так бодренько вниз Маркарова в месте с семейкой Ротшильдов так доляр роняла, что прям ужяс - ужяс)
дурачок ипанутый я поверил, что получится это у них
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