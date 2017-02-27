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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3744374537463747

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 254
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
45
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:34

Moneta Николай? не узнал
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:40

Входим в кризис.

♦ Международная торговля в физическом измерении (тонны, контейнеры, единицы техники и т.д.) сокращается четыре месяца подряд (данные за предыдущие месяцы были уточнены в первоисточнике, иначе бы оно длилось уже полгода). Падение этого показателя большей длительности происходило ранее лишь с октября 2008 по ноябрь 2009.

♦ Индустриальное производство США в минусе четвертый месяц подряд.

♦ Индустриальное производство Германии сокращается 13 месяцев подряд и 15 из последних 16 месяцев.

♦ Индустриальное производство Италии сокращается 9 месяцев подряд и 14 из последних 17 месяцев.

♦ Индустриальное производство Индии сокращается 4 месяца подряд (чего ни разу не случалось в 21 веке, то есть даже крах 2008-2009 года проходил лучше). Нормализованная за полгода динамика пока в символическом плюсе (+0.14%), но хуже этого в Индии показатель был в 21-м веке лишь однажды.

Похоже начался обвал DJIA.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:48

с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:59

  greenozon написав:а хранцузи то переплюнули нас, брати українці!


В общем, де-факто, центр мировой коррупции сегодня переместился во французский город Тулуза, где расположена штаб-квартира Airbus и если кто-то, когда-то будет рассказывать о коррупции в Украине, о которой говорится вообще, в общих чертах, можно смело отсылать таких умников к сегодняшнему мировому соглашению, которое формализовало самое крупное коррупционное дело, как по суммам, так и по количеству участвующих в нем люде

https://defence-line.org/2020/01/centr- ... korrupcii/

Коррупция осуждается повсеместно с точки зрения общественной морали...

Однако не стоит забывать о двух интересных фактах...
1. Никому нигде на протяжении всей истории не удалось искоренить коррупцию.
2. С точки зрения бизнеса коррупция - это, всего лишь, издержки.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Ситуация не самая лучшая для гривны, но и не самая печальная. На протяжении дня межбанк достигал 25,08 грн/$, так что под финиш произошло небольшое укрепление нацвалюты. Произошло, правда, не естественным путем - за счет валютных продаж экспортеров.


Рука-лицо.....
А какой же путь естественный?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:12

  vovan_prm написав:А какой же путь естественный?

ну наверное когда импортёры перестают гнать импорт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 04:32

  andrein написав:Входим в кризис.
Похоже начался обвал DJIA.


Значит меняем инвестиционную стратегию и модель поведения. 8)
И в кризисные времена есть привлекательные инвестиционные инструменты.
Женские сумочки Hermes Birkin. Среднегодовая доходность, начиная с 1981 года, +14,2%.
Среди инвестиционных инструментов нет равных. Стоимость юзаных на вторичном рынке только растет. Некоторые юзаные экземпляры с рук уходят в 5 раз дороже, чем за них первоначально уплачено в магазине.
По нашему - фарца!
Но всё по легально и высокодоходно.
Рынок безграничен.
Очереди и ажиотаж среди самых богатых модниц мира. Ждать изготовления новых им приходится до 6 лет. А хочется прямо сейчас. А через 6 лет она уже станет старой вешалкой. А через шесть лет может не быть рядом того, кого хочется сразить наповал уже завтра …
Надо сегодня.
Можем и прямо сегодня, но по пятерной цене!
:lol: :lol: :lol:

Why The Hermès Birkin Bag is a Better Investment Than Gold

Skip the gold and steer away from the tumbling stock market, according to a new study the best option for long-term investors is to buy a Hermès Birkin bag.
According Baghunter, an online marketplace for buying and selling handbags, the Birkin bag outpaced both the S&P 500 and the price of gold in the last 35 years— a time period chosen to reflect the date when Birkin bags were first produced in 1981. They say that the annual return on a Birkin was 14.2%, compared to the S&P average of 8.7% a year and gold’s -1.5%.

https://time.com/4182246/hermes-birkin- ... ment-gold/





ЗЫ
Кстати, фурнитора для сумочки делается из золота и платины.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 06:54

  budivelnik написав:
  headshaker написав:
  kluychkooleg написав:Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
Судя по всему, Вы полагаете, что умеете. Тогда, наверное, можете, не особо задумываясь, сказать

- сколько стоит Ваш час;
Нехай 200 грн
  headshaker написав: - сколько времени требуется для удержания внимания на всяких неизбежных мелочах типа скроков погашения, высчитывания профита, и т.п.;
Годину в місяць
  headshaker написав: - с учетом первого пункта, сколько стоит второй;
- и, наконец, что остается в сухом остатке (кроме удовольствия от самого процесса, конечно)
Приятных выходных и новых открытий! :D
Приблизно 1000-1200 грн


Не в моїх звичках рахувати чужі гроши, але ж Ви сами спонукаєте... Отже,

1. 200 в годину при сорокагодинному тижні, грубо, 400К в рік, або 33К на місяць. Для подальших розрахунків візьмемо, навіть, 50К.
2. Дохідність від заощаджень завдяки грейсу можна брати лише у співставленні до доходності поточного рахунку (будь-що інще - орема діяльнасть, яка має власну дохідність (а може, і збитковість), потребує власного часу, і, відповідно, до цього розгляду не відноситься). Отже, беремо 12% річних, або 1% у місяць до податків, і 0.8% після.
3. Щоб отримати 1000-1200 грн, з урахуванням п. 2, треба мати витрати за картою, відповідно, 125-150 тис грн. на місяць, що аж ніяк не збігається з п. 1.
4. Здається, когось Ви таки обдурили - скоріше за усе, себе самого.

То чи варто займатися такими заощадженнями?
Звичайно, варто, якщо це приносить задоволення!
Й геть не варто у іншому випадку, особливо, якщо є ще чим зайнятися. :D

---------------------

UPD:
На це питання можна подивитися й геть з іншого боку.
У цьоиу світі не буває нічого безкоштовного.
Грейс - це безвітсотковий кредит. Якщо він надається, то мається на увазі, що втрачена вигода чимось буде скомпенсована. Наприклад, тим, що оберти за картою збільшаться. На Вашому боці це підвищить ризик витрат, мотивованих, насампаред, наявністю грейса. То ж, у кінцевому підсумку, гонитва за грейсом (як і переглядання реклами) - діяльність відверто збиткова.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:17

  Игорь Алексеевич написав:с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше. :shock:


волны сместились
поэтому гоню дурацкие мысли скупки доляра до ноября 2020 года, раз я проипал декабрь 2019 па23.хх
ждал па 20.** (чесно - чесно ждал, ибо так бодренько вниз Маркарова в месте с семейкой Ротшильдов так доляр роняла, что прям ужяс - ужяс)
дурачок ипанутый я поверил, что получится это у них
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