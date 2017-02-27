Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.
Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.
"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.
Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.
Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.
Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.
Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.
Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.
ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.
эти проблемы решаются игнором...
"Игнором" не решаются вопросы взаимодействия, зваимопонимания - это компромисс. Когда 30% населения в связи с отсутствием обратной связи заигнорировали и выехали из страны это не вариант построения социума.
Хммм, жалуетесь, что разговоры на ветке уровня детсадовской песочницы и тут же лепите бред о 30% уехавших. Может с себя начнёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?
Видел еще пару лет назад. Но дело то не в том.
А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке... И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.
Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...
В добавок на ужин:
Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту
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