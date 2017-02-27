RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3745374637473748

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 255
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
38
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
45
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:44

Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.

Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.

"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.

Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.

Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.

Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.

Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.

Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.
jump
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:50

  ruvex написав:
  edvardd написав:
  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

эти проблемы решаются игнором...

"Игнором" не решаются вопросы взаимодействия, зваимопонимания - это компромисс. Когда 30% населения в связи с отсутствием обратной связи заигнорировали и выехали из страны это не вариант построения социума.

Хммм, жалуетесь, что разговоры на ветке уровня детсадовской песочницы и тут же лепите бред о 30% уехавших. Может с себя начнёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3846
З нами з: 31.08.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:08

  escobar написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?

Видел еще пару лет назад.
Но дело то не в том.

А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке...
И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.

Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...


В добавок на ужин:

Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 22.12.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3745374637473748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1666, 1667, 1668
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16672 2070909
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 08:53
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
362 60914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 22:59
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.