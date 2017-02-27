Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.
Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.
"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.
Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.
Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.
Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.
Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.
Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.
ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.
эти проблемы решаются игнором...
"Игнором" не решаются вопросы взаимодействия, зваимопонимания - это компромисс. Когда 30% населения в связи с отсутствием обратной связи заигнорировали и выехали из страны это не вариант построения социума.
Хммм, жалуетесь, что разговоры на ветке уровня детсадовской песочницы и тут же лепите бред о 30% уехавших. Может с себя начнёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?
Видел еще пару лет назад. Но дело то не в том.
А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке... И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.
Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...
В добавок на ужин:
Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?
Видел еще пару лет назад. Но дело то не в том.
А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке... И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.
Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...
В добавок на ужин:
Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту
Да не выдадут их. Приватбанк уже сказал что 9% ставка это только под залог недвиги Очередная лапша соросят, как и инфляция 5% и средняя зп 600$
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Вот правильно. Может быть Владимир читает этот форум и меня слушает, и не выдает. Может я буду после него президентом?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Вот правильно. Может быть Владимир читает этот форум и меня слушает, и не выдает. Может я буду после него президентом?
у вас живий розум - я б за вас проголосував)
может быть плюсните, может монетос добавят
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
edvardd написав:Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%.
я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним... по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля
В Америке только что по телику объявили всеобщий шухер. Панику надо поддерживать. Для чего? Для перезагрузки рынков. Когда финансовый кризис, то всегда виновата власть. Когда финансовые потрясения из-за вируса, то виновных нет. А результаты этих двух явлений одинаковые. И после кризиса народ стонет, депрессует и ругается, а после вируса радуется, бухает и размножается. Значит вирусы масонам выгоднее. Значит готовьтесь. Вслед за коронованным вирусом появится какой-нибудь рогатый. А пока всем по лимону в день, по 150 за ужином и хвост пистолетом. [/quote]
Здравствуйте. Это только кажется , что принял 150 за ужином и " богатое воображение " рисует хвост пистолетом .
С годами "хвост пистолетом " может перестать целиться. После этого , как правило все выстрелы в "молоко ". Берегите себя ! С Уважением.
Платежный баланс в декабре и за весь год в большом плюсе. Такого давно не было.
В декабре в страну пришло валюты на 3.28млрд.$ больше, чем ушло. За 2019г. - почти на 6млрд.$ (5.97)
Причем, особенно поднялся счет текущих операций. В декабре по нему пришло больше на 2.39млрд.$ больше, чем ушло. За 2019г. небольшой дефицит - 1.07млрд.$
Таких хороших результатов никто не мог ожидать.
И причина его хорошо известна - выплата Газпромом 2.9млрд.$ в декабре.
Без этой выплаты результат был бы обычным В декабре был бы профицит 0.38млрд.$, за год 3.07млрд.$ В 2018г. в декабре был профицит 1.81млрд.$, за 2018г. - 2.88млрд.$ Того же порядка цифры.
По текущему счету в декабре 2019 без выплаты Газпрома был бы дефицит 0.51млрд.$, за год - 4млрд.$
В декабре 2018г. дефицит текущего счета был 0.13млрд.$, за год - 4.37млрд.$
Опять же, близкие цифры.
Да, в 2019г. Украина выплатила МВФ 1.6млрд.$ (ничего не получала) В 2018г. нетто-выплата составила 0.72млрд.$
Дефицит по товарам и услугам в декабре вырос до 1.18млрд.$ За год дефицит составил 12.1млрд.$ В 2018г. дефицит был меньше - 11.4млрд.$
Ухудшился дефицит баланса товаров в декабре он достиг 1.38млрд.$, с начала года - 13.95млрд.$ В 2018г. он был меньше. В декабре - 1.06, за год 12.7млрд.$
Баланс услуг в декабре дал плюс 0.2млрд.$, с начала года - 1.83млрд.$ - на 0.5млрд.$ больше, чем в 2018г.
Зарплата из-за рубежа увеличилась с 11.48 до 12.88млрд.$ Рост налицо, но не революционный, его недостаточно чтобы так сильно укрепить гривну.
Выплата дивидендов по инвестициям нерезидентам составила 8.1млрд.млрд.$ как в прошлом году, так и в закончившемся.
По финансовому счету в декабре пришло 0.9млрд.$, за год - 7млрд.$
Порадовали прямые инвестиции из-за рубежа частному небанковскому сектору (то, что обычно и называется словом "инвестиции"). В декабре их оказалось 0.6млрд.$ Последний раз такая сумма приходила в декабре 2013г. Общие инвестиции за год выросли до 2.6млрд.$ Значение 2017г. (1.8млрд.$( превзойдено, 2013г. (4.9млрд.$) - еще далеко.
В декабре экспорт вырос лишь на 1.4%, за год - на 6.4% Импорт в декабре вырос на 7.9%, за год на 7.1%
Основной рост экспорта - с/х продукции и продовольствия (декабрь - на 16%, за год - на 19%) Вырос также экспорт продукции машиностроения(в декабре на 5.4%, с начала года на 13.6%)
В декабре экспорт всех остальных видов продукции упал. Металла, руды, химии. Т.е. ускорение падения экспорта - чистый результат снижения спроса и цен мировых рынков комодитиз. Экспорт готовой продукции не уменьшился.
В общем, в финансовом отношении год был неплохим. Но торговый баланс явно ухудшается вместе с ухудшением мировой конъюнктуры. Это - главная угроза для украинской экономики. Поддерживает ее пока устойчивый спрос на с/х рынках.