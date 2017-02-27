Володимир Рапопорт



Платежный баланс в декабре и за весь год в большом плюсе. Такого давно не было.



В декабре в страну пришло валюты на 3.28млрд.$ больше, чем ушло.

За 2019г. - почти на 6млрд.$ (5.97)



Причем, особенно поднялся счет текущих операций.

В декабре по нему пришло больше на 2.39млрд.$ больше, чем ушло.

За 2019г. небольшой дефицит - 1.07млрд.$



Таких хороших результатов никто не мог ожидать.



И причина его хорошо известна - выплата Газпромом 2.9млрд.$ в декабре.



Без этой выплаты результат был бы обычным

В декабре был бы профицит 0.38млрд.$, за год 3.07млрд.$

В 2018г. в декабре был профицит 1.81млрд.$, за 2018г. - 2.88млрд.$

Того же порядка цифры.



По текущему счету в декабре 2019 без выплаты Газпрома был бы дефицит 0.51млрд.$, за год - 4млрд.$



В декабре 2018г. дефицит текущего счета был 0.13млрд.$, за год - 4.37млрд.$



Опять же, близкие цифры.



Да, в 2019г. Украина выплатила МВФ 1.6млрд.$ (ничего не получала)

В 2018г. нетто-выплата составила 0.72млрд.$



Дефицит по товарам и услугам в декабре вырос до 1.18млрд.$

За год дефицит составил 12.1млрд.$ В 2018г. дефицит был меньше - 11.4млрд.$



Ухудшился дефицит баланса товаров в декабре он достиг 1.38млрд.$, с начала года - 13.95млрд.$

В 2018г. он был меньше. В декабре - 1.06, за год 12.7млрд.$



Баланс услуг в декабре дал плюс 0.2млрд.$, с начала года - 1.83млрд.$ - на 0.5млрд.$ больше, чем в 2018г.



Зарплата из-за рубежа увеличилась с 11.48 до 12.88млрд.$

Рост налицо, но не революционный, его недостаточно чтобы так сильно укрепить гривну.



Выплата дивидендов по инвестициям нерезидентам составила 8.1млрд.млрд.$ как в прошлом году, так и в закончившемся.



По финансовому счету в декабре пришло 0.9млрд.$, за год - 7млрд.$



Порадовали прямые инвестиции из-за рубежа частному небанковскому сектору (то, что обычно и называется словом "инвестиции"). В декабре их оказалось 0.6млрд.$ Последний раз такая сумма приходила в декабре 2013г.

Общие инвестиции за год выросли до 2.6млрд.$

Значение 2017г. (1.8млрд.$( превзойдено, 2013г. (4.9млрд.$) - еще далеко.



В декабре экспорт вырос лишь на 1.4%, за год - на 6.4%

Импорт в декабре вырос на 7.9%, за год на 7.1%



Основной рост экспорта - с/х продукции и продовольствия (декабрь - на 16%, за год - на 19%)

Вырос также экспорт продукции машиностроения(в декабре на 5.4%, с начала года на 13.6%)



В декабре экспорт всех остальных видов продукции упал.

Металла, руды, химии.

Т.е. ускорение падения экспорта - чистый результат снижения спроса и цен мировых рынков комодитиз.

Экспорт готовой продукции не уменьшился.



В общем, в финансовом отношении год был неплохим.

Но торговый баланс явно ухудшается вместе с ухудшением мировой конъюнктуры. Это - главная угроза для украинской экономики.

Поддерживает ее пока устойчивый спрос на с/х рынках.