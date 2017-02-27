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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3746374737483749>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 256
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
38
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:44

Фінансові спекулянти створили "бульбашку" на ринку паладію, що погано для галузі.

Про це заявляє ГМК "Норільський нікель", найбільший в світі виробник цього металу, передає Bloomberg.

"На ринку утворилась бульбашка. Промисловий попит зростає не так швидко, як може здатися з динаміки цін", – сказав директор департаменту маркетингу Антон Берлін.

Норнікель хоче допомогти зняттю ринкової напруженості, збільшивши продажі злитків, що користуються інвестиційним попитом, додав Берлін. У минулому році Норнікель продав більше паладію в формі порошку своїм індустріальним клієнтам.

Паладій в порошку є основною продукцією Норнікеля, але цей матеріал не використовують фінансові інвестори, які демонструють найвищий попит на метал. Виробляючи більшу кількість злитків, компанія сподівається послабити волатильність на ринку.

Видобувна компанія також поставить 3 тонни злитків зі свого паладієвого фонду, щоб принести ринку короткострокове полегшення.

Цього року Норнікель планує виробити приблизно 85 тонн паладію.

Паладій подорожчав на 19% в 2020 році на тлі побоювань, що видобувні компанії не зможуть збільшити пропозицію в період зростання попиту на більш екологічні автомобілі. Метал є центральним елементом каталізаторів, фільтруючих токсичні вихлопи, і цінується інвесторами в дорогоцінні метали.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:50

  ruvex написав:
  edvardd написав:
  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

эти проблемы решаются игнором...

"Игнором" не решаются вопросы взаимодействия, зваимопонимания - это компромисс. Когда 30% населения в связи с отсутствием обратной связи заигнорировали и выехали из страны это не вариант построения социума.

Хммм, жалуетесь, что разговоры на ветке уровня детсадовской песочницы и тут же лепите бред о 30% уехавших. Может с себя начнёте ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:08

  escobar написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?

Видел еще пару лет назад.
Но дело то не в том.

А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке...
И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.

Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...


В добавок на ужин:

Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:40

  proftpd66 написав:
  escobar написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?

Видел еще пару лет назад.
Но дело то не в том.

А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке...
И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.

Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...


В добавок на ужин:

Кредиты которые УЖЕ сейчас выдадут под 5-10% пойдут на импорт контрабаса. А таможню прикрыли , комплектующие нельзя завозить чтобы чтобы создавать и продавать на экспорт . Будут тупо заводить посылки по 100-200$ и продавать . Будет спрос на валюту



Да не выдадут их. Приватбанк уже сказал что 9% ставка это только под залог недвиги :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Очередная лапша соросят, как и инфляция 5% и средняя зп 600$

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:42

Moneta

Вот правильно. Может быть Владимир читает этот форум и меня слушает, и не выдает. Может я буду после него президентом? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:46

  proftpd66 написав:Moneta

Вот правильно. Может быть Владимир читает этот форум и меня слушает, и не выдает. Может я буду после него президентом? :)


у вас живий розум - я б за вас проголосував)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:50

  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:Moneta

Вот правильно. Может быть Владимир читает этот форум и меня слушает, и не выдает. Может я буду после него президентом? :)


у вас живий розум - я б за вас проголосував)


может быть плюсните, может монетос добавят
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Да не выдадут их. Приватбанк уже сказал что 9% ставка это только под залог недвиги
Очередная лапша соросят, как и инфляция 5% и средняя зп 600$


страна д... будут брать со скоростью звука. правда через пару лет будут слёзы и суициды.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 лют, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:02

  Libo написав:
  edvardd написав:Я Marcus хорошо знаю. Но там сейчас 1,7%. И людей это настораживает, потому что это очень много. Это как у вас банк сейчас будет предлагать депо под 30%. :lol:

я данные Marcus - 2.15% с их сайта брал, претензии к ним...
по золоту если закрепится выше примерно 1630, тогда да, надо брать, но если нет, то цели меньше 1000, а вообще скоро уже объявят о кризисе, после 1,2 миллионов умерших в Китае...на 23 февраля


В Америке только что по телику объявили всеобщий шухер. Панику надо поддерживать.
Для чего?
Для перезагрузки рынков.
Когда финансовый кризис, то всегда виновата власть. Когда финансовые потрясения из-за вируса, то виновных нет. А результаты этих двух явлений одинаковые.
И после кризиса народ стонет, депрессует и ругается, а после вируса радуется, бухает и размножается.
Значит вирусы масонам выгоднее.
Значит готовьтесь. :(
Вслед за коронованным вирусом появится какой-нибудь рогатый.
А пока всем по лимону в день, по 150 за ужином и хвост пистолетом.
8) 8) 8)[/quote]


Здравствуйте.
Это только кажется , что принял 150 за ужином и " богатое воображение " рисует хвост пистолетом .

С годами "хвост пистолетом " может перестать целиться.
После этого , как правило все выстрелы в "молоко ".
Берегите себя !
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:07

Володимир Рапопорт

Платежный баланс в декабре и за весь год в большом плюсе. Такого давно не было.

В декабре в страну пришло валюты на 3.28млрд.$ больше, чем ушло.
За 2019г. - почти на 6млрд.$ (5.97)

Причем, особенно поднялся счет текущих операций.
В декабре по нему пришло больше на 2.39млрд.$ больше, чем ушло.
За 2019г. небольшой дефицит - 1.07млрд.$

Таких хороших результатов никто не мог ожидать.

И причина его хорошо известна - выплата Газпромом 2.9млрд.$ в декабре.

Без этой выплаты результат был бы обычным
В декабре был бы профицит 0.38млрд.$, за год 3.07млрд.$
В 2018г. в декабре был профицит 1.81млрд.$, за 2018г. - 2.88млрд.$
Того же порядка цифры.

По текущему счету в декабре 2019 без выплаты Газпрома был бы дефицит 0.51млрд.$, за год - 4млрд.$

В декабре 2018г. дефицит текущего счета был 0.13млрд.$, за год - 4.37млрд.$

Опять же, близкие цифры.

Да, в 2019г. Украина выплатила МВФ 1.6млрд.$ (ничего не получала)
В 2018г. нетто-выплата составила 0.72млрд.$

Дефицит по товарам и услугам в декабре вырос до 1.18млрд.$
За год дефицит составил 12.1млрд.$ В 2018г. дефицит был меньше - 11.4млрд.$

Ухудшился дефицит баланса товаров в декабре он достиг 1.38млрд.$, с начала года - 13.95млрд.$
В 2018г. он был меньше. В декабре - 1.06, за год 12.7млрд.$

Баланс услуг в декабре дал плюс 0.2млрд.$, с начала года - 1.83млрд.$ - на 0.5млрд.$ больше, чем в 2018г.

Зарплата из-за рубежа увеличилась с 11.48 до 12.88млрд.$
Рост налицо, но не революционный, его недостаточно чтобы так сильно укрепить гривну.

Выплата дивидендов по инвестициям нерезидентам составила 8.1млрд.млрд.$ как в прошлом году, так и в закончившемся.

По финансовому счету в декабре пришло 0.9млрд.$, за год - 7млрд.$

Порадовали прямые инвестиции из-за рубежа частному небанковскому сектору (то, что обычно и называется словом "инвестиции"). В декабре их оказалось 0.6млрд.$ Последний раз такая сумма приходила в декабре 2013г.
Общие инвестиции за год выросли до 2.6млрд.$
Значение 2017г. (1.8млрд.$( превзойдено, 2013г. (4.9млрд.$) - еще далеко.

В декабре экспорт вырос лишь на 1.4%, за год - на 6.4%
Импорт в декабре вырос на 7.9%, за год на 7.1%

Основной рост экспорта - с/х продукции и продовольствия (декабрь - на 16%, за год - на 19%)
Вырос также экспорт продукции машиностроения(в декабре на 5.4%, с начала года на 13.6%)

В декабре экспорт всех остальных видов продукции упал.
Металла, руды, химии.
Т.е. ускорение падения экспорта - чистый результат снижения спроса и цен мировых рынков комодитиз.
Экспорт готовой продукции не уменьшился.

В общем, в финансовом отношении год был неплохим.
Но торговый баланс явно ухудшается вместе с ухудшением мировой конъюнктуры. Это - главная угроза для украинской экономики.
Поддерживает ее пока устойчивый спрос на с/х рынках.
Живите своим умом!
zzzzzz
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