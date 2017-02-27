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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3746374737483749

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 256
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
38
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33

27-31 січня склали $143,5 млн

Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:47

  prodigy написав:Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html


аби хтось пояснив, що буде далі)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:05

  холява написав:добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА


когда сливать?

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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