добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33
27-31 січня склали $143,5 млн
Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.
НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:47
аби хтось пояснив, що буде далі)
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:05
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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