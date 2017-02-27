добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33
27-31 січня склали $143,5 млн
Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.
НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:47
аби хтось пояснив, що буде далі)
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:05
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:17
в 2019 НБУ за год продал $529,23, а тут за неделю он продал 143,5
непонятно зачем было палить резервы...наверно получили указание свыше -"тормозить падение"
посмотрим на протяжении 2х недель за его диями...тогда станет картина ясней (будут держать уровень 25,1-25,3 или просто плавно сползать и тратить при том до 200-300млн за месяц.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:36
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:46
ЗДРАВСТВУЙТЕ .
Я очень ценю профессиональные навыки людей .
У меня не профильное образование по экономическому и банковскому делу.
Своими прогнозами относительно покупать или продавать я могу ввести людей в заблуждение.
Я могу высказать свою , СУБЪЕКТИВНУЮ точку зрения .
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )
И знаете почему ,,,.
.....чтоб потом , взять новые вершины .
МВФ так денег и не дал !Ё
Требование от них не выполнены .
Посему не жду одурманивающих душу ,зеленых обещаний .
Ожидания , на этой неделе ,озвучил некий Смолий .
С Уважением .
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Помилка в самому підході..
1 А чому Ви віришили що через карту я проганяю тільки особисті доходи?
2 А якщо я використовую її при закупках в Метро товарів для власного магазину?
3 Крім кешбеку по картам в мене в метро ще 4% дисконтна+ акції метро(до мінус 30% на товари які я періодично купую)
Так що- не вірні вихідні данні приводять до не вірно вирішення.
100 000 обороту в метро = 2000 кешбеку(тася ,альфа і моня за звої)+4000 бонусу+до 10000 акції.(в порівнянні з цінами стандартної доставки)
Ви ж розумієте що за додаткових 16% - бізнес зайця в полі заганяє
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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