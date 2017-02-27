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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3747374837493750>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:33

27-31 січня склали $143,5 млн

Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:47

  prodigy написав:Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html


аби хтось пояснив, що буде далі)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:05

  холява написав:добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА


когда сливать?

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

синій графік - облікова ставка НБУ,
червоний - ставки по гривневим депозитам
отака залежність
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:17

  vovakwasov написав:
  prodigy написав:Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html


аби хтось пояснив, що буде далі)


в 2019 НБУ за год продал $529,23, а тут за неделю он продал 143,5

непонятно зачем было палить резервы...наверно получили указание свыше -"тормозить падение"
посмотрим на протяжении 2х недель за его диями...тогда станет картина ясней (будут держать уровень 25,1-25,3 или просто плавно сползать и тратить при том до 200-300млн за месяц.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:36

  prodigy написав:посмотрим на протяжении 2х недель за его диями...тогда станет картина ясней (будут держать уровень 25,1-25,3 или просто плавно сползать и тратить при том до 200-300млн за месяц.


мій внутрішній голос мені каже, що будемо сповзати)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:46

  proftpd66 написав:
  холява написав:добрый день .
24.90 -25.10 светят ОКНА


когда сливать?

Зображення


ЗДРАВСТВУЙТЕ .

Я очень ценю профессиональные навыки людей .
У меня не профильное образование по экономическому и банковскому делу.

Своими прогнозами относительно покупать или продавать я могу ввести людей в заблуждение.
Я могу высказать свою , СУБЪЕКТИВНУЮ точку зрения .
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.

думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )

И знаете почему ,,,.
.....чтоб потом , взять новые вершины .
МВФ так денег и не дал !Ё
Требование от них не выполнены .

Посему не жду одурманивающих душу ,зеленых обещаний .

Ожидания , на этой неделе ,озвучил некий Смолий .
С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:51

  холява написав:
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.


ниже или выше 24.40 ? :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:3. Щоб отримати 1000-1200 грн, з урахуванням п. 2, треба мати витрати за картою, відповідно, 125-150 тис грн. на місяць, що аж ніяк не збігається з п. 1.
4. Здається, когось Ви таки обдурили - скоріше за усе, себе самого.
Помилка в самому підході..
1 А чому Ви віришили що через карту я проганяю тільки особисті доходи?
2 А якщо я використовую її при закупках в Метро товарів для власного магазину?
3 Крім кешбеку по картам в мене в метро ще 4% дисконтна+ акції метро(до мінус 30% на товари які я періодично купую)

Так що- не вірні вихідні данні приводять до не вірно вирішення.
100 000 обороту в метро = 2000 кешбеку(тася ,альфа і моня за звої)+4000 бонусу+до 10000 акції.(в порівнянні з цінами стандартної доставки)
Ви ж розумієте що за додаткових 16% - бізнес зайця в полі заганяє
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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