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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3747374837493750

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07

  холява написав:
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )


в подібний перебіг подій не вірю! - буде повільне сповзання до 27.00
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:15

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.


ниже или выше 24.40 ? :)


даже не знаю , как интерпретировать слова , покупал с 24.40
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:41

  fin написав:Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?

Краще нічого не робити, це краща стратегія для тих, хто в зеленому танку.
sinus
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