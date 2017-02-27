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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07
холява написав:
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )
в подібний перебіг подій не вірю! - буде повільне сповзання до 27.00
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:15
Yuri_61 написав: холява написав:
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.
ниже или выше 24.40 ?
даже не знаю , как интерпретировать слова , покупал с 24.40
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:41
fin написав:
Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?
Краще нічого не робити, це краща стратегія для тих, хто в зеленому танку.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15
м.минская 24.90/25.05
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:53
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