RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3747374837493750

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07

  холява написав:
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )


в подібний перебіг подій не вірю! - буде повільне сповзання до 27.00
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 08.09.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:15

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.


ниже или выше 24.40 ? :)


даже не знаю , как интерпретировать слова , покупал с 24.40
холява
2
 
Повідомлень: 2518
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2166 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:41

  fin написав:Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?

Краще нічого не робити, це краща стратегія для тих, хто в зеленому танку.
sinus
1
 
Повідомлень: 736
З нами з: 06.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м.минская 24.90/25.05
Danik
 
Повідомлень: 369
З нами з: 30.01.12
Подякував: 449 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:18

  Игорь Алексеевич написав:с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше. :shock:
Не понимаю как народ так смело обрисовывает перспективы по гривне на будущее. :)
bugalter
 
Повідомлень: 651
З нами з: 17.02.11
Подякував: 79 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39

  bugalter написав:
  Игорь Алексеевич написав:с 1 февраля. и с курсом на февраль 25,50-25.75. это если собачий грипп нас не сильно зацепит. а если что, тогда здрасте 26 и выше. :shock:
Не понимаю как народ так смело обрисовывает перспективы по гривне на будущее. :)


согласен с ВАми. После 2019 года зарёкся делать прогнозы по курсу

заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется
как будто читают мои мысли и не дают обогатиться :)
Yuri_61
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 30.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:08

  prodigy написав:Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html

«Курс так швидко змінюється. Він змінився до 25 грн/$ сьогодні зранку, а вже наразі він 24,83 грн/$

Продаст по 24.83?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21303
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:25

  Danik написав:м.минская 24.90/25.05

Николаев сейчас 24,95/25,05 и 27,50/27,70
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 07.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:29

  hxbbgaf написав:
  prodigy написав:Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали $143,5 млн.

НБУ пояснив, чому долар стрибнув до 25 грн

https://finclub.net/ua/news/nbu-poiasny ... 5-hrn.html

«Курс так швидко змінюється. Він змінився до 25 грн/$ сьогодні зранку, а вже наразі він 24,83 грн/$

Продаст по 24.83?


Он только подтвердил идентичность пленок,"..погода так быстро портиться..а мы как сурикаты только успеваем головой крутить,что будет дальше :shock: ?"ни на что не влияют,самоустранились,все "сглаживают"какой там лев,гривна ему и в подметки не годится.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 01.07.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3747374837493750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1666, 1667, 1668
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16676 2071563
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 14:06
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
362 61081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 22:59
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15324)
01.02.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron