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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:07
холява написав:
думаю (малюсенькими буквами ) один из главных мошенников (НБУ ) загонит нас обратно на 24, 30 .(через пару недель )
в подібний перебіг подій не вірю! - буде повільне сповзання до 27.00
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:15
Yuri_61 написав: холява написав:
Я покупал , как и писал ранее, с курса 24.40.
ниже или выше 24.40 ?
даже не знаю , как интерпретировать слова , покупал с 24.40
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холява
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:41
fin написав:
Вопрос к предсказателям. Что выгоднее и менее рискованно: купить доллары па25 или депозит до августа гривневый в госбанке?
Краще нічого не робити, це краща стратегія для тих, хто в зеленому танку.
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sinus
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15
м.минская 24.90/25.05
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Danik
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:39
согласен с ВАми. После 2019 года зарёкся делать прогнозы по курсу
заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется
как будто читают мои мысли и не дают обогатиться
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Yuri_61
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:08
«Курс так швидко змінюється. Він змінився до 25 грн/$ сьогодні зранку, а вже наразі він 24,83 грн/$
Продаст по 24.83?
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hxbbgaf
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:25
Danik написав:
м.минская 24.90/25.05
Николаев сейчас 24,95/25,05 и 27,50/27,70
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Додано: Суб 01 лют, 2020 16:29
hxbbgaf написав:
«Курс так швидко змінюється. Він змінився до 25 грн/$ сьогодні зранку, а вже наразі він 24,83 грн/$
Продаст по 24.83?
Он только подтвердил идентичность пленок,"..погода так быстро портиться..а мы как сурикаты только успеваем головой крутить,что будет дальше
?"ни на что не влияют,самоустранились,все "сглаживают"какой там лев,гривна ему и в подметки не годится.
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shatenerbi
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