Додано: Суб 01 лют, 2020 17:11

jump написав: Украина не снижает рекордных темпов импорта картофеля из России

Как и предупреждали аналитики EastFruit в декабре 2019, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешёвой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России. И вот официальные данные по импорту картофеля в декабре 2019 года подтвердили наши опасения – импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объёмов импорта, установленному месяцем ранее и составил 43,6 тыс. тонн.

Украина не снижает рекордных темпов импорта картофеля из РоссииКак и предупреждали аналитики EastFruit в декабре 2019, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешёвой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России. И вот официальные данные по импорту картофеля в декабре 2019 года подтвердили наши опасения – импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объёмов импорта, установленному месяцем ранее и составил 43,6 тыс. тонн.

Оффтоп выходного дняНе устано повторять что картошка маоо того что чуждый нам национал но продукт который в нашей истории пояаился относительно недавно, так еще и абсолютно безполезный если не сказать вредный. Картофель дает а) чувство ситости как следствие чуство тяжести и даже немного сонливости б) после термической обработки теряет все вещества кроме крахмала... Как бы обяснить картофель это баласт почти безполезный , ну глюкощу можнополучить с него и все ... Так зачем жрать ради глюкозы только ? Так с ничем не лучше макаронов . Картоху кушать можно , но делать ее основной едой нельзя , ну можно скушать пару раз в неделю по порции но жрать каждый день а то и два раза в день... Лучше уж яблоки жрать ..сельдерей морковку петрушку что там еще есть? венигрет из вареной свеклы лук чеснок . Чесно не знаю по чем картоха уже года два не покупаю... Банан чуть получше чем картоха , по крайней мере не надо заморачиваться с готовкой