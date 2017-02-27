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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3748374937503751

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26

Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38

  Вкладчик1234 написав:Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!

Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , нуесли за один деньто таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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  #<1 ... 3748374937503751
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