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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26
Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
Картофель = Смесь благости, страсти, невежества
+50грн !
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38
Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , нуесли за один деньто таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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