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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3748374937503751

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26

Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27

Картофель = Смесь благости, страсти, невежества

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38

  Вкладчик1234 написав:Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!

Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , нуесли за один деньто таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:07

  Yuri_61 написав:заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется


Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется


Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...


укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Маркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугала
доляр я перестал любить
впрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60
я от него полностью избавился по курсу 5.00
а потом пожалел об своих страхах и поспешности
сейчас ситуация с ЗВР хорошая
они наелись долярами и пхекают уже, курс его занижая

Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:35

  edvardd написав:
  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

эти проблемы решаются игнором...

Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает :(
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя

Тоді не треба і прогноз погоди, на завтра, дивитись - все одно колись надурять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:39

  Alex2007 написав:Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?

Давние потомки...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:41

  yama написав:Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает :(

Попробуйте добавить всех сразу.

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sergey_sryvkin
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