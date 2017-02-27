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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26
Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
Картофель = Смесь благости, страсти, невежества
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38
Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , нуесли за один деньто таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:07
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Маркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугала
доляр я перестал любить
впрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60
я от него полностью избавился по курсу 5.00
а потом пожалел об своих страхах и поспешности
сейчас ситуация с ЗВР хорошая
они наелись долярами и пхекают уже, курс его занижая
Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:35
Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоді не треба і прогноз погоди, на завтра, дивитись - все одно колись надурять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:39
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:41
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