Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20

sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав: заметил только одно:

как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает

и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт

и это на протяжени 30 лет повторяется

заметил только одно:как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожаети наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёти это на протяжени 30 лет повторяется



Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет... Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...

укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмомкаждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцамМаркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугаладоляр я перестал любитьвпрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60я от него полностью избавился по курсу 5.00а потом пожалел об своих страхах и поспешностисейчас ситуация с ЗВР хорошаяони наелись долярами и пхекают уже, курс его занижаяЧто интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.ххЕсли я не прав дайте ссылку на этого эксперта.Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя