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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26
Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
Картофель = Смесь благости, страсти, невежества
+50грн !
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38
Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , ну если за один день - то таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
Востаннє редагувалось yama в Суб 01 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:07
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Маркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугала
доляр я перестал любить
впрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60
я от него полностью избавился по курсу 5.00
а потом пожалел об своих страхах и поспешности
сейчас ситуация с ЗВР хорошая
они наелись долярами и пхекают уже, курс его занижая
Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:35
Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоді не треба і прогноз погоди, на завтра, дивитись - все одно колись надурять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:39
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:41
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".
Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.
Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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