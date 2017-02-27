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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3749375037513752>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:26

Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27

Картофель = Смесь благости, страсти, невежества

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:38

  Вкладчик1234 написав:Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!

Это рост 4%, это близко к процентной ставке по карточному кредиту привата и равно % за снятия кредитных с банкомата или при покупке $ за кредитные тоже 4% ( не уверен но по моему так ) , а вместе получиться в месяц аж до 8 % , ну если за один день - то таки да 4%. Слить в привате онлайн обратно не получиться по 26, поставят бооольшой спред при таком росте. Так что зачем приват сюда добавлять на свои лучше ИМХО оффлайн
Востаннє редагувалось yama в Суб 01 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:07

  Yuri_61 написав:заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется


Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20

  sergey_sryvkin написав:
  Yuri_61 написав:заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется


Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...


укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Маркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугала
доляр я перестал любить
впрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60
я от него полностью избавился по курсу 5.00
а потом пожалел об своих страхах и поспешности
сейчас ситуация с ЗВР хорошая
они наелись долярами и пхекают уже, курс его занижая

Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:35

  edvardd написав:
  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

эти проблемы решаются игнором...

Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает :(
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя

Тоді не треба і прогноз погоди, на завтра, дивитись - все одно колись надурять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:39

  Alex2007 написав:Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?

Давние потомки...
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:41

  yama написав:Подскажите пожалуйста как добавлять несколько учасников (ников) в игнор у меня почему то при добавлении нового старый слетает :(

Попробуйте добавить всех сразу.

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.

Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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