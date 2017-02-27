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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3749375037513752

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:44

  Alex2007 написав:Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?

С сыром они были ,с творогом то есть.
Вот что пишет википедия
. Государственные меры принимались и в дальнейшем. Так, в Красноярске начали выращивать картофель с 1835 года. Каждая семья была обязана заниматься выращиванием картофеля. За невыполнение этого распоряжения виновных полагалось ссылать в Белоруссию, на строительство Бобруйской крепости. Ежегодно всю информацию о выращивании картофеля губернатор отсылал в Санкт-Петербург.

В 1840-42 гг. по инициативе графа Павла Киселёва стали быстро увеличиваться площади, выделенные под картофель. Согласно распоряжению от 24 февраля 1841 года «О мерах к распространению разведения картофеля» губернаторы должны были регулярно отчитываться правительству о темпах увеличения посевов новой культуры. Тиражом в 30 000 экземпляров по всей России разослали бесплатные наставления по правильной посадке и выращиванию картофеля.
получаеться картошку нам насадили как и християнство . Да верно - это о России, но я не думаю что в Украине ситуация была кардинально другой
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:получаеться картошку нам насадили как и християнство .
А чого тільки картоплю?
Помідори , кукурудзу,перець,кабачки з Америки ,
тюльпани з Голландії,
часник і цибулю і редиску з Єгипту,
квасолю з Китаю,
огірки з Індії ,
морква з греків,
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:12

  freeze написав:Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.

Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.

а лютому, що буде причиною, коронавірус?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:36

  Вкладчик1234 написав:Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?

А ты подумал, кого то вообще колебут твои покупки-продажи чтоб ими постоянно засорять форум?
К остальной школоте это тоже относится.
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