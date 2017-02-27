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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:07
Yuri_61 написав:
заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется
Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:20
sergey_sryvkin написав: Yuri_61 написав:
заметил только одно:
как только собираюсь прикупить баксик, так сразу он дорожает
и наоборот, продам баксик, а он через полгода бешенно в рост идёт
и это на протяжени 30 лет повторяется
Вьівод один - что пнем по сове, что совой об пень. А бак растет...
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Маркарова в этом году поставила меня в тупик ревальвацией и напугала
доляр я перестал любить
впрочем, такая же нелюбовь к нему была у меня в 2008 году когда он рухнул летом с 5.20 до 4.60
я от него полностью избавился по курсу 5.00
а потом пожалел об своих страхах и поспешности
сейчас ситуация с ЗВР хорошая
они наелись долярами и пхекают уже, курс его занижая
Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
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Yuri_61
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:57
Yuri_61 написав:
Что интересно: ни один экперт не предвидел такого падения доляра в 2019 году! Ни один! Чтобы он сказал в конце 2018 года: продавайте все свои баксы сейчас по курсу 28, чтоб в декабре 2019 года купить его па23.хх
Если я не прав дайте ссылку на этого эксперта.
Поэтому я уже не читаю экспертов. Грош им цена. Они все дескридитировали себя
Тоді не треба і прогноз погоди, на завтра, дивитись - все одно колись надурять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:34
Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".
Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.
Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:44
Alex2007 написав:
Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
С сыром они были ,с творогом то есть.
Вот что пишет википедия
. Государственные меры принимались и в дальнейшем. Так, в Красноярске начали выращивать картофель с 1835 года. Каждая семья была обязана заниматься выращиванием картофеля. За невыполнение этого распоряжения виновных полагалось ссылать в Белоруссию, на строительство Бобруйской крепости. Ежегодно всю информацию о выращивании картофеля губернатор отсылал в Санкт-Петербург.
В 1840-42 гг. по инициативе графа Павла Киселёва стали быстро увеличиваться площади, выделенные под картофель. Согласно распоряжению от 24 февраля 1841 года «О мерах к распространению разведения картофеля» губернаторы должны были регулярно отчитываться правительству о темпах увеличения посевов новой культуры. Тиражом в 30 000 экземпляров по всей России разослали бесплатные наставления по правильной посадке и выращиванию картофеля.
получаеться картошку нам насадили как и християнство . Да верно - это о России, но я не думаю что в Украине ситуация была кардинально другой
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Суб 01 лют, 2020 21:53
yama написав:
получаеться картошку нам насадили как и християнство .
А чого тільки картоплю?
Помідори , кукурудзу,перець,кабачки з Америки ,
тюльпани з Голландії,
часник і цибулю і редиску з Єгипту,
квасолю з Китаю,
огірки з Індії ,
морква з греків,
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:12
freeze написав:
Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".
Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.
Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.
а лютому, що буде причиною, коронавірус?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:36
Вкладчик1234 написав:
Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?
А ты подумал, кого то вообще колебут твои покупки-продажи чтоб ими постоянно засорять форум?
К остальной школоте это тоже относится.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:00
yama написав: Alex2007 написав:
Дык а как же вареники с картохой наши давние потомки придумали и ели. Что значит появилась относительно недавно?
С сыром они были ,с творогом то есть.
Вот что пишет википедия
. Государственные меры принимались и в дальнейшем. Так, в Красноярске начали выращивать картофель с 1835 года. Каждая семья была обязана заниматься выращиванием картофеля. За невыполнение этого распоряжения виновных полагалось ссылать в Белоруссию, на строительство Бобруйской крепости. Ежегодно всю информацию о выращивании картофеля губернатор отсылал в Санкт-Петербург.
В 1840-42 гг. по инициативе графа Павла Киселёва стали быстро увеличиваться площади, выделенные под картофель. Согласно распоряжению от 24 февраля 1841 года «О мерах к распространению разведения картофеля» губернаторы должны были регулярно отчитываться правительству о темпах увеличения посевов новой культуры. Тиражом в 30 000 экземпляров по всей России разослали бесплатные наставления по правильной посадке и выращиванию картофеля.
получаеться картошку нам насадили как и християнство . Да верно - это о России, но я не думаю что в Украине ситуация была кардинально другой
народ.
я удивляюсь вашей необразованности.
Картошка - это южноамериканское растение. Наравне с помидорами, кукурузой, какао (шоколад), табаком и сифилисом. А это значит, что в европе их не было до 1492 года.
В Россию картофель привез Петр 1. это начало 18 века. Напомним, что боьшая часть территории, которая сейчас называется Украиной входила тогда в Росс. империю. (за исключением западных областей- Речь Посполита , причерноморья и Крыма - они были под Османами.)
следовательно - в широки массы он попал в конце 18 - начале 19 века.
А вместо картофеля употребляли репу.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Суб 01 лют, 2020 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 23:43
dima_beleb
Теперь понятно, чего Помпео приехал в Беларусь
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