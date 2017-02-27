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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3749375037513752

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:50

  ryabchenko2 написав:dima_beleb

Теперь понятно, чего Помпео приехал в Беларусь

чего?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:04

dima_beleb

Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:06

  ryabchenko2 написав:dima_beleb

Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."

а. понятно.
Айдахо, Ирландия и Беларусь - государства побратимы. :D
dima_beleb
 
Повідомлень: 353
З нами з: 11.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 3749375037513752
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