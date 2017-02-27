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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:50
ryabchenko2 написав:dima_beleb
Теперь понятно, чего Помпео приехал в Беларусь
чего?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:04
dima_beleb
Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
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ryabchenko2
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:06
ryabchenko2 написав:dima_beleb
Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
а. понятно.
Айдахо, Ирландия и Беларусь - государства побратимы.
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