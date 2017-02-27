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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:50
ryabchenko2 написав:dima_beleb
Теперь понятно, чего Помпео приехал в Беларусь
чего?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:04
dima_beleb
Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
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ryabchenko2
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:06
ryabchenko2 написав:dima_beleb
Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
а. понятно.
Айдахо, Ирландия и Беларусь - государства побратимы.
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dima_beleb
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:45
Yuri_61 написав:
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмомкаждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту.
Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !
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