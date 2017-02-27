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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3749375037513752

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 257
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:50

  ryabchenko2 написав:dima_beleb

Теперь понятно, чего Помпео приехал в Беларусь

чего?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:04

dima_beleb

Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:06

  ryabchenko2 написав:dima_beleb

Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."

а. понятно.
Айдахо, Ирландия и Беларусь - государства побратимы. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:45

  Yuri_61 написав:
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам


Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 08:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:морква з греків,

з Афганістану

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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 08:38

  Surfer написав:
  Yuri_61 написав:
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам


Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !


Все потому что в таких странах народ склонен выбирать социалистов-популистов, которые первое что делают при возникновении дыры в бюджете обіцянок - это включают станок. Вы за денежной массой следите? Ну причем тут олигархи к тому что власть (как оранжевые, синие, коричневые так и зеленые) печатают по 50 ярдов в год? И при очередном девале народ выберет следующих популистов, которые будут бороться с бедностью еще яростнее поливая экономику со станка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 09:21

freeze
Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.
Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.
Доходы год к году упали более чем на 20%. В январе 2019 года было 55 млрд, в январе 2020 стало 42,6 млрд. Воистину "кінець епохи бідності" настал
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36

Денис Казанский
17 ч. ·
- Ми будемо продавати собак! Відправляти на експорт! Створимо спеціальні собачі ферми. Коргі, чіхуахуа, мопси. Мопсів багато, вони плодовиті, як свині, будемо продавати їх прямо кораблями! Потім підвищимо пенсії, зарплати, розрахуємося з МВФ.

- Дякую, шановні депутати, які ще будуть пропозиції щодо подолання економічної кризи?
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3749375037513752
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