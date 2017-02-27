чего?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:50
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:04
dima_beleb
Вероятно, напомнить, откуда они картошку получили. Как у классика "я тебя породил..."
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:06
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:45
Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
з Афганістану
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:38
Все потому что в таких странах народ склонен выбирать социалистов-популистов, которые первое что делают при возникновении дыры в бюджете обіцянок - это включают станок. Вы за денежной массой следите? Ну причем тут олигархи к тому что власть (как оранжевые, синие, коричневые так и зеленые) печатают по 50 ярдов в год? И при очередном девале народ выберет следующих популистов, которые будут бороться с бедностью еще яростнее поливая экономику со станка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 02 лют, 2020 09:21
freeze
Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.
Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.
Доходы год к году упали более чем на 20%. В январе 2019 года было 55 млрд, в январе 2020 стало 42,6 млрд. Воистину "кінець епохи бідності" настал
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:36
Денис Казанский
17 ч. ·
- Ми будемо продавати собак! Відправляти на експорт! Створимо спеціальні собачі ферми. Коргі, чіхуахуа, мопси. Мопсів багато, вони плодовиті, як свині, будемо продавати їх прямо кораблями! Потім підвищимо пенсії, зарплати, розрахуємося з МВФ.
- Дякую, шановні депутати, які ще будуть пропозиції щодо подолання економічної кризи?
Живите своим умом!
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:02
Конец эпохи элитных собак
Вчера состоялось трогательное единение почти всей Украины, кроме сотрудников службы очистки по Булгакову. Все ласково чесали за ушком своих домашних подопечных и успокаивали их - друзья не продаются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Новий етап зеленого більшовизму - знищемо елітних собак, як ворожий клас. Вони задарма жруть корм, об'їдаючи пенсіонерів, як горобці в Китаї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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