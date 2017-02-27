... щось, не можу знайти закон, який мені вчора зачитувала знайома.... - що з березня, цього року, будуть створюватись певні групи контролю, які будуть перевіряти "походження товару".... - якщо, на товарі не буде вказано виробника і адреса виробництва - штраф 51тис.грн. - якщо ви надасьте документи, де взяли товар "незрозумілого походження", то штрафувати вас не будуть, а підуть "кошмарити" ваших постачальників...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
greenozon написав:Долярчик вітання засланцю замку Іф надіюсь дурь пірамідна вивітрилась за останні тижні в тюрмі?
.... так я вже 120$ вивів! ... ще трохи(2 міс), а далі буду отримувати 34 доляри ЩОТИЖНЯ на пікнік! ... а, ящо б зайшов з цифрою, на один нуль довшою, то, відповідно і отримував би 340 дол. щотижневої халяви!
п. с. ... хто ще не в курсі про що йдеться - детальніше на моїй гілці, посилання на яку мені заборонили тут вказувати(дивина та й годі)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... модератори, граємо за правилами!!! ЧЕСНО!!! - де тут реклама? - а нема її тут!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.
Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані