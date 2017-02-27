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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37513752375337543755>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 258
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
47
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:38

...а далі буде цікавіше! - не перемикайте!)))

... щось, не можу знайти закон, який мені вчора зачитувала знайома....
- що з березня, цього року, будуть створюватись певні групи контролю, які будуть перевіряти "походження товару"....
- якщо, на товарі не буде вказано виробника і адреса виробництва - штраф 51тис.грн.
- якщо ви надасьте документи, де взяли товар "незрозумілого походження", то штрафувати вас не будуть, а підуть "кошмарити" ваших постачальників...

- зробимо їх разом, щоб жити по-чесному, як чесний президент!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:48

Долярчик
вітання засланцю замку Іф :)
надіюсь дурь пірамідна вивітрилась за останні тижні в тюрмі? :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:18

  greenozon написав:Долярчик
вітання засланцю замку Іф :)
надіюсь дурь пірамідна вивітрилась за останні тижні в тюрмі?

.... так я вже 120$ вивів!
... ще трохи(2 міс), а далі буду отримувати 34 доляри ЩОТИЖНЯ на пікнік!
... а, ящо б зайшов з цифрою, на один нуль довшою, то, відповідно і отримував би 340 дол. щотижневої халяви! :D

-але, менше вкусиш - швидше проковтнеш! © :mrgreen:

п. с.
... хто ще не в курсі про що йдеться - детальніше на моїй гілці, посилання на яку мені заборонили тут вказувати(дивина та й годі) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... :arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 02 лют, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:37

Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:00

fin
Берут многие говорите и вы берете доллары. И будете дальше брать, даже по 26?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25.
Значит будет рост.

значит вероятность падения увеличивается :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 02 лют, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:12

  TylerTruman_ написав:Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?


яке ваше бачення динаміки курсу протягом поточного року?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:15

  Oleg_Sa написав:fin
Берут многие говорите и вы берете доллары. И будете дальше брать, даже по 26?
Пока нет грн. чтобы брать. Но по 26 брать не вижу смысла. А там будет видно.
fin
 
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