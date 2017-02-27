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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:38
... щось, не можу знайти закон, який мені вчора зачитувала знайома....
- що з березня, цього року, будуть створюватись певні групи контролю, які будуть перевіряти "походження товару"....
- якщо, на товарі не буде вказано виробника і адреса виробництва - штраф 51тис.грн.
- якщо ви надасьте документи, де взяли товар "незрозумілого походження", то штрафувати вас не будуть, а підуть "кошмарити" ваших постачальників...
- зробимо їх разом, щоб жити по-чесному, як чесний президент!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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greenozon
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:18
greenozon написав:Долярчик
вітання засланцю замку Іф
надіюсь дурь пірамідна вивітрилась за останні тижні в тюрмі?
.... так я вже 120$ вивів!
... ще трохи(2 міс), а далі буду отримувати 34 доляри ЩОТИЖНЯ на пікнік!
... а, ящо б зайшов з цифрою, на один нуль довшою, то, відповідно і отримував би 340 дол. щотижневої халяви!
-але, менше вкусиш - швидше проковтнеш! ©
п. с.
... хто ще не в курсі про що йдеться - детальніше на моїй гілці, посилання на яку мені заборонили тут вказувати(дивина та й годі)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:35
...
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 02 лют, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:37
Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.
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fin
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54
Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:00
fin
Берут многие говорите и вы берете доллары. И будете дальше брать, даже по 26?
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Oleg_Sa
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:11
fin написав:
Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25.
Значит будет рост.
значит вероятность падения увеличивается
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 02 лют, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:12
TylerTruman_ написав:
Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
яке ваше бачення динаміки курсу протягом поточного року?
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vovakwasov
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:15
Oleg_Sa написав:fin
Берут многие говорите и вы берете доллары. И будете дальше брать, даже по 26?
Пока нет грн. чтобы брать. Но по 26 брать не вижу смысла. А там будет видно.
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fin
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