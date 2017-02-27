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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3752375337543755>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 258
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
47
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:18

  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.


Сдался вояка ... (
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:20

Слышал от Охрименка, что осенью курс может снизиться так как не надо будет выплачивать внешние долги. Поэтому очень в глубине глубин души надеюсь на осенние 24 или 25. Было бы неплохо.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:21

серед прогнозистів більшість вірить в курс 26.00 +
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:25

  vovakwasov написав:серед прогнозистів більшість вірить в курс 26.00 +
Я даже в 27+ больше верю, но всегда хочется надеяться на очередное эльдорадо и халяву в виде временной ревальвации гривны.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:31

февраль...

Зображення
Востаннє редагувалось чик в Нед 02 лют, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:35

  fin написав:Слышал от Охрименка, что осенью курс может снизиться так как не надо будет выплачивать внешние долги. Поэтому очень в глубине глубин души надеюсь на осенние 24 или 25. Было бы неплохо.


К осени промышленное производство еще сильнее опустят, погода такая что с урожаем зерновых вполне могут быть проблемы...единственный аргумент в пользу гривни распродажа земли, но будет она или нет еще непонятно, очень уж щекотливый вопрос даже для соросятинской власти. Так что я бы не очень рассчитывал на осенние 25, не говоря уже о 24.
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:что таки решил туда запихнуть 4500 баксов? весь гривнедепозитный доход за 2019 год или больше.

...ні, на нуль менше :D
- більше пхати туди не буду, поки хоч трохи в + не вийду.... - а далі подумаю :D
... але, 120$ вже в моїй кишені :D
(... азартна гра/лотерея - або я їх зроблю разом, або вони - мене... :mrgreen: )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:50

Долярчик

а что с доллярчиками? Когда откуп планируется?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:50

  Surfer написав:
  Yuri_61 написав:
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам


Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !

Ну... американці давно на юань ображаються за його штучну недооцінку ))
alex10
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:54

  fin написав:
  Oleg_Sa написав:fin
Берут многие говорите и вы берете доллары. И будете дальше брать, даже по 26?
Пока нет грн. чтобы брать. Но по 26 брать не вижу смысла. А там будет видно.

А курс, закладений до Бюджету, на реальний курс не вплине ?
alex10
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