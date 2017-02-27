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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3752375337543755

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 258
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
47
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:30

  Alex2007 написав:Долярчик

а что с доллярчиками? Когда откуп планируется?

... на моменті - я на 98% на гривнедепо!
- в кінці весни буду думати, чи лізти в бетонну іпотеку, чи перекидати з стовпця на стовпець грн.... :idea:
- а долярчики?
- поки Зе при владі - значного стрибка курсу(на 30+) з фіксуванням його на таких цифрах хоч на 3-4міс - НЕ БУДЕ!!!
- запам'ятайте цей твіт! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:36

  Долярчик написав:... на моменті - я на 98% на гривнедепо!
- в кінці весни буду думати, чи лізти в бетонну іпотеку, чи перекидати з стовпця на стовпець грн.... :idea:


якщо це дійсно так і суми на гривнедепо серйозні - у вас стальні яйця!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего.

«Поверьте, там такие сверхдоходы, что отказаться от такого сложно. Тем паче их никто не контролирует, поэтому они в Украине до последнего, пока не повернется всё само собой. Думаю, что, скорее всего, это будет конец января.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:40

  rasmus написав:https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.

якого року?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:42

  vovakwasov написав:
  rasmus написав:https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.

якого року?


В статье на картинке доллар по 8.01.
Значит - в следующем! ;-)
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rasmus
 
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