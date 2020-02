Додано: Нед 02 лют, 2020 14:37

https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.

По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего.



