... на моменті - я на 98% на гривнедепо! - в кінці весни буду думати, чи лізти в бетонну іпотеку, чи перекидати з стовпця на стовпець грн.... - а долярчики? - поки Зе при владі - значного стрибка курсу(на 30+) з фіксуванням його на таких цифрах хоч на 3-4міс - НЕ БУДЕ!!! - запам'ятайте цей твіт!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины. По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего.
«Поверьте, там такие сверхдоходы, что отказаться от такого сложно. Тем паче их никто не контролирует, поэтому они в Украине до последнего, пока не повернется всё само собой. Думаю, что, скорее всего, это будет конец января.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus написав:https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины. По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.
rasmus написав:https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины. По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.
якого року?
В статье на картинке доллар по 8.01. Значит - в следующем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"