Додано: Нед 02 лют, 2020 14:42

По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января. https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.

якого року? якого року?



В статье на картинке доллар по 8.01.

Значит - в следующем! В статье на картинке доллар по 8.01.Значит - в следующем!

