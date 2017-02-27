Додано: Нед 02 лют, 2020 15:56

Moneta написав: Surfer написав: Yuri_61 написав:

укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом

каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.

и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмомДля несведущих это называется валютными войнами.и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам



Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо ! Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !



Все потому что в таких странах народ склонен выбирать социалистов-популистов, которые первое что делают при возникновении дыры в бюджете обіцянок - это включают станок. Вы за денежной массой следите? Ну причем тут олигархи к тому что власть (как оранжевые, синие, коричневые так и зеленые) печатают по 50 ярдов в год? И при очередном девале народ выберет следующих популистов, которые будут бороться с бедностью еще яростнее поливая экономику со станка. Все потому что в таких странах народ склонен выбирать социалистов-популистов, которые первое что делают при возникновении дыры в бюджете обіцянок - это включают станок. Вы за денежной массой следите? Ну причем тут олигархи к тому что власть (как оранжевые, синие, коричневые так и зеленые) печатают по 50 ярдов в год? И при очередном девале народ выберет следующих популистов, которые будут бороться с бедностью еще яростнее поливая экономику со станка.

По моему, все в мире в вопросах макроэкономики немного не так устроено. Уж простите за ликбез.Существует всего два основных способа поднять экономику в стране и в частности в Украине при стабильном ее внутреннем состоянии а-ла неизменной численности населения.1. За счет выбивания правительством и президентом плюшек или возможностей для продажи украинских товаров за рубеж. Это не у каждого правительства или президента получается. Тут нужно стратегическое мышление и твердость в переговорах с правительствами и президентами других стран или экономических союзов. В Украине эта стратегическая деятельность, которая была направлена на улучшение экономических условий для украинских производителей, лучше всего была поставлена у Леонида Даниловича Кучмы. Как доказательство здесь можно использовать наличие в то время в НБУ политики долговременного искусственного сдерживания гривны от ревальвации по отношению к иностранным валютам, которая обязательно случилась бы - ведь экспорт в такие периоды времени чаще всего превосходит объемы импорта в долларовом выражении.Спрос в стране на товары украинского производителя, который наполняет доходную часть бюджета страны, в этом конкретном случае повышают за счет иностранного спроса, отняв его у иностранных производителей. Это, повторяю, голубая мечта и цель любой страны - получить дополнительный спрос на собственные товары, отняв его у других стран.2. Если пункт 1 правительству не удается выполнить. То ли действующие на конкретный момент члены правительства экономически безграмотные и тупые, то ли цели у них - антиукраинские или только набить свой карман за счет взяток, то ли ушлые правительства других стране не хотят новых поставщиков в качестве конкурентов, но при не хватке спроса на украинскую продукцию правительству приходится его стимулировать собственными ресурсами. В качестве таких ресурсов выступают государственные заказы на украинские предприятия либо денежная эмиссия, которая при стабильном уровне экспорта вызывает соответствующую девальвацию гривны. Денежная масса выросла, например, на 10%, следовательно курс гривны будет стремиться девальвировать к иностранным валютам на те же 10%. В этом есть определенный экономический смысл для страны в целом. Но такие действия украинского правительства не нравятся другим странам, особенно хорошо развитым и с высокими бюджетами, которые они ох как не хотят потерять. Поэтому они за счет всяких плюшек членам правительства и президенту пытаются навязать Украине другой способ эмиссии гривны. А именно за счет ОВГЗ, покупаемых иностранными спекулянтами за валюту. Этот фокус заключается в том, что эмиссия гривны фактически произошла, а курс гривны практически не девальвирует - иностранная валюта дополнительно то зашла в Украину от спекулянтов. Таким образом вместо двух положительных факторов - повышения спроса внутри страны и повышение спроса на украинский экспорт мы получаем лишь один.Кучма умница, он понимал этот хитрожопый фокус иностранных правительств и поэтому вместо спекулянтов всеми силами затягивал в Украину реальных иностранных инвесторов, как это делал Китай. Вспомним хотя бы как он затянул Daewoo в Украину.Ревальвация гривны без экономических на то оснований это действительно зло для экономики Украины. Что касается евро, то эта валюта обесценилась очень серьезно за 20 лет. Ее покупательная способность снижается иногда быстрее покупательной способности доллара, который тоже обесценился ого-го как за 20 лет. Помнится я на пять долларов в начале 90-х в ресторане мог гудеть полночиЧто касается винторогих, то освобождение населения от излишних денег делается во всех странах без исключения. Причина заключается в желании сильных обеспечить свое превосходство еще в большей мере и сделать бы*** более послушным, чтобы оно не лезло в политику, а думало как заработать на кусок хлеба.