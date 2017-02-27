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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:40
rasmus написав:
https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.
якого року?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:42
vovakwasov написав: rasmus написав:
https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего... скорее всего, это будет конец января.
якого року?
В статье на картинке доллар по 8.01.
Значит - в следующем!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:58
vovakwasov написав: Долярчик написав:
... на моменті - я на 98% на гривнедепо
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- в кінці весни буду думати, чи лізти в бетонну іпотеку, чи перекидати з стовпця на стовпець грн....
якщо це дійсно так і суми на гривнедепо серйозні - у вас стальні яйця!
... по тутешніх мірках - сума НЕ серйозна...... - але, на перший внесок(25-30%) іпотеки в новобуд однухи - вистачить, ще й трошки залишиться...
п. с.
... і то я ще влітку(тут неодноразово писав) зайшов 70/30 грндепо/долародепо.... - а з жовтня - плавно зменшував долародепо, відповідно збільшуючи гривнедепо...(під 17 - 17,5 - 18,5%річних)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 02 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:01
Авантюристы-инвесторы
наперегонки рвутся зарабатывать в Украине «легкие» деньги и, похоже, уходить не собираются
, подчеркнул А. Савченко....поэтому они в Украине до последнего
, пока не повернется всё само собой. Думаю, что
, скорее всего, это будет конец января
.(С)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:04
Долярчик
На всяк випадок нагадаю своє попередження. Наступний раз вже буже на 16 днів
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:56
Moneta написав: Surfer написав: Yuri_61 написав:
укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмомкаждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту.
Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам
Где вы такой бред нашли ? Евро за 20 сильно обесценился ? Японская йена, Китайский Юань, Доллар гонконга ? Они стабильны минимул лет 30 последних. Или вы на зимбабве равняетесь ? Там девальвация сильно на благо бананоэкономики пошла ? Хватит бред писать. Это в некоторых олигархических феодальных странах приучают аленей расставаться с кровнонажитыми на курсовых скачках и при этом винторогие уверенно считают что так и надо !
Все потому что в таких странах народ склонен выбирать социалистов-популистов, которые первое что делают при возникновении дыры в бюджете обіцянок - это включают станок. Вы за денежной массой следите? Ну причем тут олигархи к тому что власть (как оранжевые, синие, коричневые так и зеленые) печатают по 50 ярдов в год? И при очередном девале народ выберет следующих популистов, которые будут бороться с бедностью еще яростнее поливая экономику со станка.
По моему, все в мире в вопросах макроэкономики немного не так устроено. Уж простите за ликбез.
Существует всего два основных способа поднять экономику в стране и в частности в Украине при стабильном ее внутреннем состоянии а-ла неизменной численности населения.
1. За счет выбивания правительством и президентом плюшек или возможностей для продажи украинских товаров за рубеж. Это не у каждого правительства или президента получается. Тут нужно стратегическое мышление и твердость в переговорах с правительствами и президентами других стран или экономических союзов. В Украине эта стратегическая деятельность, которая была направлена на улучшение экономических условий для украинских производителей, лучше всего была поставлена у Леонида Даниловича Кучмы. Как доказательство здесь можно использовать наличие в то время в НБУ политики долговременного искусственного сдерживания гривны от ревальвации по отношению к иностранным валютам, которая обязательно случилась бы - ведь экспорт в такие периоды времени чаще всего превосходит объемы импорта в долларовом выражении.
Спрос в стране на товары украинского производителя, который наполняет доходную часть бюджета страны, в этом конкретном случае повышают за счет иностранного спроса, отняв его у иностранных производителей. Это, повторяю, голубая мечта и цель любой страны - получить дополнительный спрос на собственные товары, отняв его у других стран.
2. Если пункт 1 правительству не удается выполнить. То ли действующие на конкретный момент члены правительства экономически безграмотные и тупые, то ли цели у них - антиукраинские или только набить свой карман за счет взяток, то ли ушлые правительства других стране не хотят новых поставщиков в качестве конкурентов, но при не хватке спроса на украинскую продукцию правительству приходится его стимулировать собственными ресурсами. В качестве таких ресурсов выступают государственные заказы на украинские предприятия либо денежная эмиссия, которая при стабильном уровне экспорта вызывает соответствующую девальвацию гривны. Денежная масса выросла, например, на 10%, следовательно курс гривны будет стремиться девальвировать к иностранным валютам на те же 10%. В этом есть определенный экономический смысл для страны в целом. Но такие действия украинского правительства не нравятся другим странам, особенно хорошо развитым и с высокими бюджетами, которые они ох как не хотят потерять. Поэтому они за счет всяких плюшек членам правительства и президенту пытаются навязать Украине другой способ эмиссии гривны. А именно за счет ОВГЗ, покупаемых иностранными спекулянтами за валюту. Этот фокус заключается в том, что эмиссия гривны фактически произошла, а курс гривны практически не девальвирует - иностранная валюта дополнительно то зашла в Украину от спекулянтов. Таким образом вместо двух положительных факторов - повышения спроса внутри страны и повышение спроса на украинский экспорт мы получаем лишь один.
Кучма умница, он понимал этот хитрожопый фокус иностранных правительств и поэтому вместо спекулянтов всеми силами затягивал в Украину реальных иностранных инвесторов, как это делал Китай. Вспомним хотя бы как он затянул Daewoo в Украину.
Ревальвация гривны без экономических на то оснований это действительно зло для экономики Украины. Что касается евро, то эта валюта обесценилась очень серьезно за 20 лет. Ее покупательная способность снижается иногда быстрее покупательной способности доллара, который тоже обесценился ого-го как за 20 лет. Помнится я на пять долларов в начале 90-х в ресторане мог гудеть полночи
Что касается винторогих, то освобождение населения от излишних денег делается во всех странах без исключения. Причина заключается в желании сильных обеспечить свое превосходство еще в большей мере и сделать бы*** более послушным, чтобы оно не лезло в политику, а думало как заработать на кусок хлеба.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:57
Долярчик
Обсуждать модерирование в целом и работу модераторов в частности, запрещено/не принято на большинстве модерируемых форумов, тем более на таких серьезных и масштабных как этот. Настоятельно рекомендую вам принять это к сведению, изучить Правила форума и как минимум использовать личные сообщения для выяснения что можно, а что нельзя
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:09
rasmus написав:
https://golos.ua/i/731821 --- Продавать государственные ценные бумаги иностранцам под 20-30% годовых в долларах - это большая роскошь для бедной Украины.
По мнению А. Савченко (экс-заместитель главы НБУ, экономист), этим спекулянтам пока никто не может дать по рукам, они будут здесь до последнего.
«Поверьте, там такие сверхдоходы, что отказаться от такого сложно. Тем паче их никто не контролирует, поэтому они в Украине до последнего, пока не повернется всё само собой. Думаю, что, скорее всего, это будет конец января.
прибрехивает этот российский брехунец. Какие 20-30%?
И января какого года он имел в виду?
Что касается роста доллара в Украине, то в данном случае это объясняется двумя фундаментальными факторами. Первый - это рост доллара в мире, начиная с января месяца. Второй - завершение экспорта крупных рекордных партий зерна из Украины до следующего урожая, который еще очень неизвестно какой будет в результате бесснежной погоды и отсутствия залежей снега на полях.
Что касается спекулянтов, то надо еще изучить какие это спекулянты "зашли" в Украину. При просмотре деклараций чиновников прошлой каденции легко можно изменить мнение о том, что спекулянты валютные реально иностранцы.
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buratinyo
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:16
lawyer23
.... та які питання? - нов проблемссссс!
- я, взагалі, рекомендую всім, кому мої дописи "виїдають очі" - поставити мене в ігнор і жити щасливо!
- навіть, якщо хтось "підсвітить" мій допис - нічого страшного - швиденько пролистали його НЕчитаючи і..... знову живете щасливо!!!
.... так що щастя - зовсім близько.... - на витягнуту руку до кнопки "ігнор"!
п. с.
.... якийсь дитячий садочок - "вони не можуть не читати мене"!
- ще заплачте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:20
buratinyo написав:
Кучма умница, он понимал этот хитрожопый фокус иностранных правительств и поэтому вместо спекулянтов всеми силами затягивал в Украину реальных иностранных инвесторов, как это делал Китай. Вспомним хотя бы как он затянул Daewoo в Украину.
Так и где теперь это Daewoo ?
Ставить в заслуги Кучме то, что он затянул Daewoo. Примерно, как ставим ему в заслугу восход солнца.
Daewoo сама лезла везде, где только можно и где только нельзя.
Совершив классическую ошибку расширения бизнеса, пытались заглотить больше, чем могли.
Результат немного предсказуем. Остатки Daewoo успели пристроить в GM
Впрочем, Daewoo на АвтоЗАЗе таки улучшили качество авто и запустили выпуск Славут.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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