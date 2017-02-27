В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Ползучий дефолт Украины уже начался. В прошлом году ситуацию скрасили залезанием в карман (доходы) 2020 года и несистемными задержками выплат из госбюджета. Осталась последняя надежда - на большую приватизацию, под которую и заявили про "инвестнянь".
Я лично не надеюсь и готовлюсь к переходу ползучего дефолта в открытое состояние. И если раньше я ожидал перехода в открытую дефолт-фазу в сентябре 2020 года, то сейчас все плохое может начаться уже в марте.
Инвесторы в ОВГЗ, возможно, еще не замечают происходящего и ведутся на победные реляции и прогнозы НБУ. Но считать этих инвесторов глупыми овцами, которых хитрые НБУ и Минфин остригут - это заблуждение. Еще непонятно кто кого разводит на шерсть и мясо.
А тут еще коронавирус расползается и убивает все больше людей. Самое главное - это негативный психологический эффект и возможное начало бегства из рискованных активов, включая гривневые ОВГЗ уже на следующей неделе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
fin написав:Слышал от Охрименка, что осенью курс может снизиться так как не надо будет выплачивать внешние долги. Поэтому очень в глубине глубин души надеюсь на осенние 24 или 25. Было бы неплохо.
Вы практически интуитивно начали подозревать, что привычные тренды движений курса гривны к доллару в Украине начали меняться?
Ведь раньше никогда осенью гривна не росла к доллару. А почему? Да потому что раньше столько зерна Украина не выращивала на экспорт. Денег у населения было больше после оплаты коммунальных услуг и население массово тратило их на потребительский импорт до самого Нового года. Сейчас этот тренд уверенно сломан. Платежеспособное население выехало на заработки из страны, а значит фактически увеличило объем экспорта услуг.
Весной тренд доллара к гривне всегда был направлен на снижение. А почему? Да потому что валютные затраты Украины на нефть и газ постепенно снижались к апрелю, население после Нового года ничего не покупало импортного, а экспорт наращивал с ускорением свои обороты до июля месяца. Сейчас экспорт зерна стал главной движущей силой на валютном рынке, поэтому все внимание ему. Весной экспорт может продолжиться, если будет в хранилищах что еще экспортировать. Но есть подозрения, что на весну мало что осталось. А это первым чувствует межбанк, доллар растет даже при условии хороших объемах размещения ОВГЗ, ясно показывая нам, что экспорт зерна - главная движущая сила на валютном рынке Украины.
Прошу прощения, если что-то напутал. Я ведь не министр экономики.
Moneta написав:В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём. Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Moneta написав:В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём. Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают
Своим - все, а чужим - законы.
Хотел обратить внимание на картинку с мировыми ценами на газ. За последний год они снизились в 2,44 раза!!!
Для мировой экономики это жирный бонус, который подстегнет ее точно. Надеюсь, что Украина в этот раз попадет в этот тренд вместе с развитыми странами и появится спрос на украинскую сталь и удобрения, что хорошо для гривны на межбанке и занятости населения в целом, а также очень хорошо может быть для совокупного спроса в Украине.
Кстати, платежки за отопление снизились, а поставщик интернета и мобильная связь подняли цены незамедлительно. А пошли они на фиг, лучше будем хорошо питаться.
Вчера общалась с одним поляком и он мне сказал, что укрепление гривны в 2019 было связано с тем, что наших гастарбайтеров в ЕС облагают налогом, а в Украине нет, т.к. есть закон во избежание двойного налогообложения. В итоге наши олигархи остались в убытке и чтоб это хоть как-то скомпенсировать, провернули такую вот фигню с облигациями, которые можно купить только за гривны. Человек привозит 1000 евро как пример, но в следствии роста гривны получается, что он привозит 800, ведь цены в гривнах как были, так и остались. А если курс гривны падает, то это просто значит, что такая схема уже по каким-то причинам не работает. Правда ли это и если правда, то какие причины, я не знаю, просто высказала мнение собеседника.
TylerTruman_ написав:Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/