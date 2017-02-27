Додано: Нед 02 лют, 2020 16:28

Erik Nayman

3 год



Доигрались﻿...



В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.



Ползучий дефолт Украины уже начался. В прошлом году ситуацию скрасили залезанием в карман (доходы) 2020 года и несистемными задержками выплат из госбюджета.

Осталась последняя надежда - на большую приватизацию, под которую и заявили про "инвестнянь".



Я лично не надеюсь и готовлюсь к переходу ползучего дефолта в открытое состояние. И если раньше я ожидал перехода в открытую дефолт-фазу в сентябре 2020 года, то сейчас все плохое может начаться уже в марте.



Инвесторы в ОВГЗ, возможно, еще не замечают происходящего и ведутся на победные реляции и прогнозы НБУ. Но считать этих инвесторов глупыми овцами, которых хитрые НБУ и Минфин остригут - это заблуждение. Еще непонятно кто кого разводит на шерсть и мясо.﻿



А тут еще коронавирус расползается и убивает все больше людей. Самое ﻿главное - это негативный психологический эффект и возможное начало бегства из рискованных активов, включая гривневые ОВГЗ уже на следующей ﻿неделе.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.