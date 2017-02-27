"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:29
"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Найман возможно хороший экономист и инвестор, по представления о валютном рынке украины у него всегда были слишком примитивными и стереотипными.
А еще добавьте шкурный интерес.
Ядреная выходит смесь))...
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