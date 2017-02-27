RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3754375537563757

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 258
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
22
выше 26
18%
47
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:29

  vovakwasov написав:Moneta може виявитись, що слова ErikA NaymanA, про армагедон наступного тижня, виявляться таким же звуком, як і попередні його поради :lol:

"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.10.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найман возможно хороший экономист и инвестор, по представления о валютном рынке украины у него всегда были слишком примитивными и стереотипными.
А еще добавьте шкурный интерес.

Ядреная выходит смесь))...
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:16

Эрик на неделе буит сливаться?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21306
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3754375537563757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Витаха і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1667, 1668, 1669
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16682 2073564
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 22:43
Витаха
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
364 61692
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 18:45
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1503059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15330)
02.02.2020 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.